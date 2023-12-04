Фото ⟩ Разработан новый Знак качества продуктов "Рекомендуют специалисты по питанию"

"На упаковке продуктов питания часто можно увидеть различные указания на пользу для здоровья и содержании питательных веществ – "с низким содержанием соли", "с низким содержанием сахара", "много белка", "содержит мало жира", "содержит витамин С". Однако может быть так, что в продукт с низким содержанием жира будет добавлено больше сахара, в результате чего он будет ничем не лучше своей "неулучшенной" версии. Благодаря Знаку качества потребителю будет легче ориентироваться в магазинах, выбирая лучшие по составу и качеству продукты питания", — во время презентации Знака качества объяснила Гуна Биланде, председатель правления Латвийской ассоциации специалистов по питанию и диеты.