Фото ⟩ Разработан новый Знак качества продуктов "Рекомендуют специалисты по питанию"

Латвийская ассоциация специалистов по питанию и диеты (LDUSA) создала Знак качества "Рекомендуют специалисты по питанию", который является гарантией для потребителей того, что продукт питания, его состав и технология производства соответствуют принципам здорового питания. Это первый знак качества для продуктов питания промышленного производства, подтверждающий, что конкретный продукт в магазинах Латвии полезен и соответствует нормам по содержанию сахара, соли, насыщенных жиров и других питательных веществ.
"На упаковке продуктов питания часто можно увидеть различные указания на пользу для здоровья и содержании питательных веществ – "с низким содержанием соли", "с низким содержанием сахара", "много белка", "содержит мало жира", "содержит витамин С". Однако может быть так, что в продукт с низким содержанием жира будет добавлено больше сахара, в результате чего он будет ничем не лучше своей "неулучшенной" версии. Благодаря Знаку качества потребителю будет легче ориентироваться в магазинах, выбирая лучшие по составу и качеству продукты питания", — во время презентации Знака качества объяснила Гуна Биланде, председатель правления Латвийской ассоциации специалистов по питанию и диеты.
Критерии Знака качества для каждой группы продуктов питания разработала команда экспертов LDUSA, в составе которой не только специалисты по питанию, но и технологи пищевой промышленности. Критерии были разработаны, основываясь на латвийские и международные рекомендации по здоровому питанию. В критериях указано допустимое количество сахара, соли, насыщенных жиров и других питательных веществ в каждой продуктовой группе. Знак качества предназначен для присвоения различным продуктовым группам, включая крупы, молочную продукцию, консервы и другие, причем в дальнейшем список продуктовых групп будет постоянно расширяться.
Для того, чтобы получить Знак качества "Рекомендуют специалисты по питанию", производителям продуктов питания необходимо заполнить анкету и подать необходимые документы, подтверждающие качество продукта на рассмотрение в комиссию LDUSА. Больше информации о процессе присвоения торговой марки качества доступно на сайте LDUSА.
Президент Латвийской Конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите указал: "Знак качества поможет производителям выделить свой товар из общего массы продуктов на полках торговых сетей. Мировая тенденция среди населения – растущий интерес к продуктам питания с полезным и качественным составом, и это в свою очередь стимулирует производителей улучшать состав и технологии производства товаров".
В то же время президент Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Айгарс Ростовскис сообщил: "Латвийской экономике нужны энергичные и стойкие предприниматели, здоровые работники, которые могут работать продуктивно. Только этих причин уже достаточно, чтобы LTRK поддержала инициативу LDUSA об информированности населения по вопросам о здоровом питании. Продукты, отмеченные Знаком качества, поспособствуют развитию здоровых привычек питания в обществе, а также принесут пользу Латвийским предпринимателям и Латвийскому бюджету".
Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце добавила: "Мы – это то, что мы едим! Питание может как улучшить, так и усугубить состояние здоровья, поэтому мы очень рады такой инициативе LDUSA. Знак качества "Рекомендуют специалисты по питанию" однозначно будет полезен для врачей и других медицинских специалистов – он будет служить компасом, помогая ориентироваться в огромном предложении продуктов и облегчая их выбор для рекомендации пациентам".
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