В Лимбажском крае поймали водителя с 4,54 промилле алкоголя в крови

В Лимбажском крае полиция остановила водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом концентрация алкоголя в его крови составила 4,54 промилле, сообщила агентству ЛЕТА помощник начальника Видземского регионального управления Государственной полиции Рута Смилга.
В субботу, 2 декабря, незадолго до 16:00 в Умургской волости Лимбажского края мужчина управлял автомобилем Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в его крови составила 4,54 промилле. В полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.
А в воскресенье, 3 декабря, в 14:00 в Палеской волости Лимбажского края мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Smart. Минимальная концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 3,09 промилле. По данному случаю в полиции также начат уголовный процесс.
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