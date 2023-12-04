В Лимбажском крае поймали водителя с 4,54 промилле алкоголя в крови

В субботу, 2 декабря, незадолго до 16:00 в Умургской волости Лимбажского края мужчина управлял автомобилем Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в его крови составила 4,54 промилле. В полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.

А в воскресенье, 3 декабря, в 14:00 в Палеской волости Лимбажского края мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Smart. Минимальная концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 3,09 промилле. По данному случаю в полиции также начат уголовный процесс.