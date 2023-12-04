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Фото ⟩ В Ропажской церкви снова создан впечатляющий Сад света

rus.tvnet.lv
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Фото: Ropažu novada pašvaldība/Facebook

В преддверии Рождества свет загорелся и в Ропажи. В местной евангелическо-лютеранской церкви уже четвертый год подряд анонимный благотворитель создает Сад света, сообщает передача Panorāma.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Свет в церкви виден издалека, а заглянув внутрь, открывается впечатляющий вид - помещение украшено сотнями огоньков, белыми елками и яркими украшениями.

Сад света в Ропажской церкви. 3 декабря 2023 года
Сад света в Ропажской церкви. 3 декабря 2023 года Фото: Елена Савейко/RUS TVNET

Посетителей Сада света ждут до праздника Богоявления (6 января).

Подобный Сад света создается в Ропажской церкви уже в четвертый раз. В прошлом году его посетило рекордное количество людей.

В Ропажской церкви снова создан впечатляющий Сад света. 3 декабря 2023 года
В Ропажской церкви снова создан впечатляющий Сад света. 3 декабря 2023 года Фото: Елена Савейко/RUS TVNET

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