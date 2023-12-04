Фото ⟩ В Ропажской церкви снова создан впечатляющий Сад света

В преддверии Рождества свет загорелся и в Ропажи. В местной евангелическо-лютеранской церкви уже четвертый год подряд анонимный благотворитель создает Сад света, сообщает передача Panorāma.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
Свет в церкви виден издалека, а заглянув внутрь, открывается впечатляющий вид - помещение украшено сотнями огоньков, белыми елками и яркими украшениями.
Посетителей Сада света ждут до праздника Богоявления (6 января).
Подобный Сад света создается в Ропажской церкви уже в четвертый раз. В прошлом году его посетило рекордное количество людей.
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