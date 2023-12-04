Фактомат ⟩ Правда ли, что более миллиона украинских солдат погибли или пропали без вести?

В отредактированном фрагменте программы "Единые известия" телеканала "1+1 Марафон" появились титры с посланием, якобы исходящим от Минобороны Украины, о числе жертв украинских военных.

Этот видеоролик - явная подделка. Эту информацию активно распространяют российские средства массовой информации, пытаясь дезориентировать общество.

Пожалуйста, учтите, что в эфире телеканала "1+1 Марафон" титров с новостями нет. А вот в самом фейковом отчете есть ошибки: вместо слова "зниклi" написано "пропало". При этом сюжет с таким оформлением и такой информацией отсутствует на официальных страницах 1+1 Media.

Призываем украинцев соблюдать информационную гигиену и не распространять эту подделку, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию. Используйте официальные источники 1+1 Media и внимательно проверяйте информацию в Интернете.