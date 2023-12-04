Фактомат ⟩ Правда ли, что более миллиона украинских солдат погибли или пропали без вести?

Недавно в сети распространилось видео, где якобы в прямом эфире телемарафона украинского телеканала 1+1 была высказана информация о том, что с начала полномасштабной войны погибли и пропали без вести 1 126 652 украинских военнослужащих. Об этом сообщили такие крупные прокремлевские СМИ, как "РИА Новости", "Комсомольская правда", Regnum, "Известия", RT и "Москва 24", а также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. При этом видео было распространено на прокремлевских Telegram-каналах: Readovka, Live, KB +18 и др. Достоверна ли эта информация, исследовал фактчекинговый проект TVNET "Фактомат".
С 24 февраля 2022 года 1+1 круглосуточно транслирует национальный информационный марафон "Единые новости", который по очереди ведут представители крупнейших местных СМИ.
1+1 якобы цитируется в распространенном видео. В титрах написано: "Минобороны: в ходе полномасштабной войны погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих вооруженных сил Украины" ("Мiнiстерство оборони: за час повномасштабної війни загинуло и пропало безвісти 1 126 652 військовослужбовців ЗСУ").
Раскрытие
Хотя в докладе есть ссылка на госучреждение, ни в день распространения сведений, ни в последние месяцы оно не сообщало об общем количестве потерянных военнослужащих. Кроме того, ни один другой значимый украинский ресурс 26 ноября не сделал такого существенного заявления.
Еще одна важная деталь: есть только одна частная видеозапись с этими титрами. Маловероятно, что один из самых популярных телеканалов в стране якобы распространял сенсационную информацию, но никто другой ее не зафиксировал или хотя бы вспомнил сам факт.
Итак, сведения о якобы допущенной редакцией 1+1 ошибке основаны на одном-единственном видео и не подтверждены показаниями других зрителей.
Однако сам телеканал счел необходимым отреагировать на это видео. 27 ноября сайты холдинга 1+1 Media опубликовали заявление руководства компании:
В отредактированном фрагменте программы "Единые известия" телеканала "1+1 Марафон" появились титры с посланием, якобы исходящим от Минобороны Украины, о числе жертв украинских военных.
Этот видеоролик - явная подделка. Эту информацию активно распространяют российские средства массовой информации, пытаясь дезориентировать общество.
Пожалуйста, учтите, что в эфире телеканала "1+1 Марафон" титров с новостями нет. А вот в самом фейковом отчете есть ошибки: вместо слова "зниклi" написано "пропало". При этом сюжет с таким оформлением и такой информацией отсутствует на официальных страницах 1+1 Media.
Призываем украинцев соблюдать информационную гигиену и не распространять эту подделку, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию. Используйте официальные источники 1+1 Media и внимательно проверяйте информацию в Интернете.
Действительно, на современном украинском языке правильный перевод слова "пропали" во фразе "пропали без вести" - "зниклi". Выражение "пропали безвісти" гораздо менее популярно. И фраза "ходь сюда" (подойди сюда - ред.), которую использовал на видео зритель, больше характерна для русского языка, чем для украинского, говорящие на котором пользуются фразой "йди сюди".
Официальный YouTube-канал "Телевизионной службы новостей" содержит запись "Единых новостей", которая послужила основанием для поддельного видео. За три дня до распространения дезинформации, 23 ноября, у ведущей Инны Москвиной был прямой разговор с украинским военнослужащим Александром.
Фрагмент разговора, соответствующий видеоматериалу, запечатлен в период с 6:06:42 до 6:06:57. Нетрудно заметить, что в этот момент передается совсем другая информация и фон под титрами другого цвета.
При этом 1+1 не несет ответственности за этот фрагмент передачи - марафон "Единых новостей" вне зависимости от того, кто готовит конкретный фрагмент, транслируют все вовлеченные СМИ, а Москвина, в свою очередь, работает на канале "UA:Перший», который является частью общественной теле - и радиокомпании "Суспильне".
Таким образом, можно довольно убедительно сделать вывод, что информация в вирусном видео недостоверна.
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