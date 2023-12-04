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В Балтийском море Морские силы Латвии эвакуировали заболевшего человека с судна

rus.tvnet.lv/LETA
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Корабль. Иллюстративное фото.
Корабль. Иллюстративное фото. Фото: Armīns Janiks / Aizsardzības ministrija

Морские силы в воскресенье эвакуировали с грузового судна в Балтийском море заболевшего человека, сообщили агентству ЛЕТА в Морских силах.

В 18:25 координационный центр поиска и спасения на море Службы береговой охраны получил информацию с грузового судна Lady Alexandra о том, что человеку необходима медицинская консультация.

Центр незамедлительно связался с центром специализированной медицины Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), чтобы обеспечить телеконференцию для медицинской консультации. Во время консультации было принято решение о незамедлительной эвакуации пациента.

Центр отправил находившийся поблизости миноносец Rūsiņš к месту происшествия с распоряжением провести эвакуацию человека. Человек был доставлен в Вентспилсский порт и передан бригаде NMPD.

Грузовое судно Lady Alexandra направлялось из Лиепаи в эстонский порт Ромасааре.

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