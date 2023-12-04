У популярной латвийской телеведущей диагностирован рак

В конце ноября журнал Privātā Dzīve сообщил, что у Супе проблемы со здоровьем. После этого она призналась в своих социальных сетях, что у нее диагностировали рак.

"На полпути к неизбежному. Да, волосы, вероятно, полностью исчезнут в процессе лечения… Выпадение волос началось", - написала Супе в комментариях, подтвердив, что у нее рак первой стадии.

Однако она сохраняет оптимизм и пишет: "Я смогу победить! И для себя, и для моей сестры! У нас обоих одинаковое генетическое наследие. Моя сестра проиграла битву. Я выиграю за нас обоих!".

В другом комментарии она признается, что "даже немного благодарна за этот диагноз". Он заставил ее переоценить свою жизнь и приоритеты.

"Я хочу говорить об этом, чтобы побудить женщин пройти платные обследования. Обследование молочных желез, скрининг шейки матки.

Мне повезло, у меня замечательный семейный врач. Первая стадия. Но... Я бы не дошла до этого, если бы учла советы, семейный анамнез... Я не готова "выложиться", но буду рада, если другие женщины обратят больше внимания на их здоровье!".

Она также добавила к посту хештег #Supeizveseļiosies.

Супе получила добрые пожелания от своих последователей, а также от известных людей. "Никто, кто не прошел через это, даже не может догадаться, что чувствует Инесе. Но ясно одно: важно быть рядом, важно напоминать ей, что все будет хорошо. И все будет хорошо, Инесе! Для тебя – для сильной девушки, которая победит все", - написано на странице в Facebook Par mums, stiprajām ("За нас, сильных").

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