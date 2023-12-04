В Латвии также обнаружен новый вариант Covid-19 - "Пирола"

По данным SPKC, существующие вакцины достаточно эффективны против этого варианта вируса.

"В осеннем вирусном сезоне этого года можно было наблюдать рост заболеваемости Covid-19. Количество людей, инфицированных SARS-CoV-2, увеличивается, соответственно, увеличивается и количество проводимых тестов в больницах. Также видно, что в стационарах увеличивается число больных с тяжелым течением заболевания.

Чтобы обезопасить себя от тяжелого течения заболевания, мы призываем жителей, особенно из групп риска, пройти вакцинацию. Жителям доступны вакцины BioNTech Pfizer Comirnaty Omicron XBB.1.5, которые адаптированы к наиболее распространенным на данный момент Омикрон-штаммам вируса SARS-CoV-2", сообщает SPKC.

Вариант коронавируса BA.2.86, также известный как "Пирола", в дополнение к обычным симптомам заболевания Covid-19 вызывает ранее неизвестные. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на Национальную ассоциацию дерматологов. Помимо обычных симптомов Covid, таких как боль в горле, насморк и головная боль, заражение этим вариантом вируса у некоторых людей может также проявляться в виде кожной сыпи, покраснения и болезненности пальцев рук и ног или зуда и покраснения глаз.

Штамм "Пиррол" был впервые обнаружен в Дании 24 июля и в Великобритании в конце августа.

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