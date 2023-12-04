Белорусскую оппозицию в Литве пытаются вербовать через соцсети

"Сейчас мы наблюдаем попытку вербовки современными средствами, то есть через социальные сети. Скажем, находящиеся здесь представители белорусской оппозиции или представители бизнеса вербуются и находятся под влиянием белорусского КГБ и белорусского так называемого ГУБОПИКа, о котором я упомянул, - сказал руководитель ДГБ в программе литовского национального теле-радиовещателя LRT "Тема дня". - Через социальные сети им предлагают сотрудничать со спецслужбами, для предоставления информации об оппозиционерах в Литве, а в некоторых случаях иногда даже для оплаты определенных видов деятельности, которыми они занимались раньше. Мы видим такое ​​очень явное воздействие".

"Если в год въезжают 17 тысяч, скажем, по этим рабочим визам или видам на жительство, подсчитайте - в 2025 году их будет около 100 тысяч. Это, я бы сказал, такая значительная сила. Как бы то ни было, видимо, придет то время, наступит та красная линия, когда мы действительно уже не сможем справляться, потому что проверка действительно требует времени, ресурсов и усилий. И ведь нет никаких гарантий того, что мы сможем посмотреть каждого, проверить каждого, и, как вы знаете, к каждому же не приставишь представителя разведки или полицейского", - сказал Яунишкис.