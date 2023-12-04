Белорусскую оппозицию в Литве пытаются вербовать через соцсети

Представителей белорусской оппозиции и бизнеса в Литве вербуют через социальные сети, сообщает директор литовского Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
"Сейчас мы наблюдаем попытку вербовки современными средствами, то есть через социальные сети. Скажем, находящиеся здесь представители белорусской оппозиции или представители бизнеса вербуются и находятся под влиянием белорусского КГБ и белорусского так называемого ГУБОПИКа, о котором я упомянул, - сказал руководитель ДГБ в программе литовского национального теле-радиовещателя LRT "Тема дня". - Через социальные сети им предлагают сотрудничать со спецслужбами, для предоставления информации об оппозиционерах в Литве, а в некоторых случаях иногда даже для оплаты определенных видов деятельности, которыми они занимались раньше. Мы видим такое очень явное воздействие".
В Литве проживает более 60 тысяч граждан Беларуси.
"Если в год въезжают 17 тысяч, скажем, по этим рабочим визам или видам на жительство, подсчитайте - в 2025 году их будет около 100 тысяч. Это, я бы сказал, такая значительная сила. Как бы то ни было, видимо, придет то время, наступит та красная линия, когда мы действительно уже не сможем справляться, потому что проверка действительно требует времени, ресурсов и усилий. И ведь нет никаких гарантий того, что мы сможем посмотреть каждого, проверить каждого, и, как вы знаете, к каждому же не приставишь представителя разведки или полицейского", - сказал Яунишкис.
По его словам, ДГБ сделал определенные выводы, анализ и дополнил данные в своей оценке растущей белорусской диаспоры в Литве.
"Теперь, наверное, политики и литовские институты должны решить, нужно ли унифицировать условия или нет. Наш долг – предупреждать об угрозах. Мы видим в этом большой потенциал", - сказал Яунишкис, отвечая на вопрос, нужно ли выравнивать миграционные условия для белорусов и россиян. Он бы это одобрил.
По словам Яунишкиса, российской разведке был нанесен очень сильный удар, около 400 российских разведчиков под дипломатическим прикрытием были высланы из различных стран Евросоюза и стран НАТО.
"Одним словом, это был большой удар, но мы видим, что они переходят к другим методам", - сказал глава ДГБ.
Ранее Яунишкис заявил, что сейчас деятельность белорусского КГБ активнее, чем когда-либо, она "достигла исторических высот, никогда не была такой интенсивной".
По его словам, некоторые представители многочисленной белорусской диаспоры в Литве вызывают у определенные вопросы у литовских органов безопасности.
"Кроме того, не будем забывать, что у нас очень большая белорусская диаспора, жители, которые приезжают сюда и, на самом деле, поднимают определенные контрразведывательные вопросы", - сказал Яунишкис.
На прошлой неделе министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что растущее число иностранцев, приезжающих в Литву на работу, угрожает безопасности страны, добавив, что въезжающие используются спецслужбами враждебных стран в качестве прикрытия.
По ее словам, в этом году на заработки в Литву приехали около 50 тысяч иностранцев, добавив, что в основном это граждане Беларуси, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. Также увеличивается число иностранцев, прибывающих из Таджикистана, Казахстана и Азербайджана.
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