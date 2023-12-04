"Очевидно, что Россия оправилась и не только закупает, но и начинает производить различные виды боеприпасов, ракет. Это заметно. На следующий год на 70% увеличен [военный] бюджет, увеличены и российские вооруженные силы. Россия готовится к длительной войне", - сказал Маклаков.

По его словам, Евросоюз и НАТО не смогли в полной мере оценить силы РФ, и им следует заняться тем, чтобы полностью реализовать свои обещания помощи Украине в войне с агрессором.

Говоря об этой зиме на фронте в Украине, бывший командующий NBS сказал, что для помощи Украине необходимо искать как финансирование, так и ресурсы.

ЕС, по словам Маклакова, найдет решение этой проблемы, несмотря на возражения Венгрии.

Несмотря на то, что следующий год является годом президентских выборов в США, "здравый смысл также станет основой для принятия правильного решения американскими сенаторами", оценил происходящее бывший командующий NBS.

По мнению Маклакова, количество погибших в Украине российских солдат уже превысило 200 000 человек и это, несомненно, оставляет свой отпечаток на жителях России. При этом, по словам бывшего главы NBS, этого недостаточно, чтобы спровоцировать ответную реакцию среди россиян.

Видео: Сюжет передачи Rīta panorāma (на латышском языке)

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