Нападение на врача RAKUS: медик требует компенсации в 8000 евро

Адвокат врача Янис Давидович сообщил, что его клиентка также просит переквалифицировать дело о нападении из процесса об административном правонарушении в уголовный процесс. Поскольку на врача было совершено нападение на рабочем месте при исполнении служебных обязанностей и телесные повреждения были причинены умышленно, адвокат пострадавшего врача при поддержке больницы обратится в полицию с просьбой переквалифицировать процесс об административных правонарушениях в уголовный.

Представитель Госполиции сообщил, что потерпевшей назначена экспертиза и ожидаются ее результаты. В случае, если телесные повреждения окажутся более серьезными, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось, Госполиция возбудила дело об административном правонарушении за нападение родственника пациента на врача RAKUS. Процесс возбужден по факту возможного причинения легких телесных повреждений. За такое правонарушение законом предусмотрен штраф от 210 до 500 евро, сообщили агентству LETA в полиции.

Родственница пациента, несогласная с решением консилиума врачей относительно смерти мозга пациента, нанесла телесные повреждения врачу реанимации Восточной больницы.

Представитель больницы Илга Намниеце сообщила, что пациент был доставлен в медицинское учреждение после длительных реанимационных мероприятий. С ним были продолжены медицинские мероприятия, а затем проведены все требуемые нормативной базой диагностические обследования и консультации врачей, в том числе инициирован протокол смерти мозга.

Проявляя агрессивное несогласие с данным решением консилиума врачей, родственники пациента различными способами нарушали работу реанимации, а один из них напал на врача, который получил травму и не смог продолжить работу. В ночь на понедельник врачу стало хуже, и ее доставили в больницу.

Случаи, когда пациенты проявляют агрессию по отношению к лечебно-профилактическому персоналу больницы или другим работникам, нередки, но нанесение телесных повреждений врачу, выполняющему свои трудовые обязанности, считается чрезвычайной ситуацией, признала Намниеце.

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