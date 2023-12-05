Фото: BBC

Нет сомнений — новый плацдарм ВСУ заставил россиян передислоцировать часть войск с других частей фронта, в том числе с хорошо укрепленных оборонительных позиций в Запорожской области, где Киев надеялся на более быстрый прорыв.

Недавно Русская служба Би-би-си поговорила с некоторыми российскими военными, которые защищают левый берег Днепра в районе Крынок. Они говорили, что отправляться в этот район — это «самоубийство», рассказывали о больших потерях и о том, что не могут вытеснить украинцев.

Тем временем украинские военные говорят, что пытаются нарушить российские линии снабжения и заставить отступить от реки, чтобы защитить гражданское население от обстрелов.

Все это означает, что под интенсивным огнем — как российские, так и украинские военные.

Фото: BBC

В основном все потери у нас были из-за ошибок: не туда полез, не там вылез, плохо спрятался. Если кто-то затупил, то прилетает сразу из всего.

Но спасибо нашим медикам: если раненый до них доехал, то спасут. Они у нас вообще боги, титаны. Но мы не можем вывезти погибших. Это очень опасно.

Очень много потерь сейчас наносят врагу наши дроны и артиллерия. Пленных брали один раз, но куда их потом деть, если нам своих переправлять нет возможности?

Фото: BBC