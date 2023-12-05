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"Я вырвался из ада". Украинский военный рассказал Би-би-си о боях за плацдарм на левом берегу Днепра

BBC News Русская служба
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BBC
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берегу Днепра на передовой под Херсоном, Украина. 15 октября 2023 г.
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берегу Днепра на передовой под Херсоном, Украина. 15 октября 2023 г. Фото: SCANPIX

Один из украинских военнослужащих, фронтовик, принимающий участие в боях, рассказал Би-би-си о том, как солдаты ВСУ пытаются удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на преимущество российской армии в огневой мощи и живой силе.

Несколько сотен украинских военных уже несколько недель сражаются на участке левобережья в районе села Крынки в Херсонской области. Они сумели взять его под контроль в ходе контрнаступления, которое ВСУ начали полгода назад.

Наш собеседник — один из тех, кто воюет в районе Крынок под постоянным огнем российской армии. Мы не называем его имя.

Военный, который отправлял нам текстовые сообщения через мессенджер, рассказывает про то, как взрываются украинские лодки с солдатами, когда в них попадают российские снаряды, про нехватку выучки у поступающего на фронт пополнения и про чувство брошенности командованием, которое испытывают украинские военные.

Его слова свидетельствуют о напряжении, нарастающем по мере того, как российское вторжение в Украину приближается к своему второму году.

Представители украинской армии заявили Би-би-си, что по соображениям безопасности не комментируют ситуацию в районе, о котором идет речь.

Слова украинского военного выделены в этой статье жирным шрифтом. Мы публикуем их в переводе с украинского языка.

Оригинал статьи на английском языке можно прочитать здесь.

Фото: BBC

Вся передовая под постоянным огнем россиян. У меня на глазах затонули лодки с моими побратимами (так украинские военные часто называют товарищей по оружию — Би-би-си), остались навсегда в Днепре.

Мы с собой берем на тот берег всё: генераторы, топливо, еду. Для того чтобы держать плацдарм, нужно всё и много, но снабжение сюда не было спланировано.

Мы думали, что после того как зайдем, враги убегут и дальше мы будем спокойно переправлять все необходимое, но так не произошло.

Когда мы переправились на тот берег, враг нас ждал. Россияне, которых нам удалось захватить, говорили, что о нашей высадке их предупредили заранее, так что враг знал, куда стрелять. Летело по нам все, что можно: накрывали из артиллерии, минометов, огнеметов. Я думал, что никогда оттуда не выберусь.

Фото: BBC

Однако несколько сотен украинских морских пехотинцев сумели окопаться в этом районе  — частично в этом им помогла артиллерия ВСУ, расположенная на более высоком правом берегу Днепра.

Река разделяет оккупированные Россией и подконтрольные Украине части юга Херсонской области.

Фото: BBC

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о хороших перспективах этого наступления, называя его началом чего-то большего.

В своей воскресной сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинцы удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра и наносят «огневые удары по тылу врага».

Однако рассказ нашего собеседника свидетельствует о том, что правительство Украины и ее генералы по-разному оценивают ситуацию на войне.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ноябре сказал в интервью журналу Economist: «Так же, как во время Первой мировой войны, мы достигли уровня технологий, который заводит нас в тупиковую ситуацию. Глубокого и красивого прорыва, вероятнее всего, не будет».

В офисе президента Зеленского тогда быстро раскритиковали заявления генерала Залужного и заявили, что патовой ситуации на поле боя нет.

Фото: BBC

Мы все время сидели под обстрелом. Все дороги и пути заминированы. Россияне не могут все контролировать, и мы этим пользуемся. Но их дроны висят в воздухе постоянно, они готовы стрелять постоянно, готовы стрелять сразу же, как только увидят передвижение.

Снабжение было [нашим] самым слабым звеном. Россияне за этим следили, и становилось все труднее.

Особенно не хватало воды, хотя что-то переправляли на лодке или дронами.

Мы сами дозакупали генераторы, зарядные банки, теплую одежду. Сейчас наступают холода, и будет только хуже. А поскольку реальная ситуация тут замалчивается, то никто ничего менять не будет.

Никто своих целей не знает. Много кто считает, что командование нас просто бросило. Ребята считают, что в наших высадках [на левом берегу] политического значения было больше, чем военного. Но мы просто делали свою работу и не углублялись в стратегию.

Фото: BBC
Фото: BBC

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Фото: BBC

Нет сомнений — новый плацдарм ВСУ заставил россиян передислоцировать часть войск с других частей фронта, в том числе с хорошо укрепленных оборонительных позиций в Запорожской области, где Киев надеялся на более быстрый прорыв.

Недавно Русская служба Би-би-си поговорила с некоторыми российскими военными, которые защищают левый берег Днепра в районе Крынок. Они говорили, что отправляться в этот район — это «самоубийство», рассказывали о больших потерях и о том, что не могут вытеснить украинцев.

Тем временем украинские военные говорят, что пытаются нарушить российские линии снабжения и заставить отступить от реки, чтобы защитить гражданское население от обстрелов.

Все это означает, что под интенсивным огнем — как российские, так и украинские военные.

Фото: BBC

В основном все потери у нас были из-за ошибок: не туда полез, не там вылез, плохо спрятался. Если кто-то затупил, то прилетает сразу из всего.

Но спасибо нашим медикам: если раненый до них доехал, то спасут. Они у нас вообще боги, титаны. Но мы не можем вывезти погибших. Это очень опасно.

Очень много потерь сейчас наносят врагу наши дроны и артиллерия. Пленных брали один раз, но куда их потом деть, если нам своих переправлять нет возможности?

Фото: BBC

Так же, как и на других участках фронта, эта операция переросла в войну на износ. Россия отправляет на фронт новые силы, привлекая в армию помилованных заключенных и мобилизованных, а Украина с большим трудом находит военнослужащих, в которых так нуждается.

Недавнее расследование Би-би-си установило, что с начала полномасштабного российского вторжения из Украины бежали около 20 тыс. мужчин, которые таким образом пытались скрыться от призыва.

Фото: BBC

Тут должны были высаживаться несколько бригад, а не роты. Людей не хватает.

Люди нужны, но обученные, а не те, кто сейчас. Есть такие, кто прошли обучение в течение [всего] нескольких недель и успели только несколько раз пострелять. Это просто кошмар. Еще год назад я бы не стал такого говорить, но сейчас, извините, уже край.

Все, кто хотел прийти на войну добровольцем, уже давно пришли. Никакими деньгами уже не заманишь. Сейчас к нам идут те, кто не успел убежать от военкомата.

Вы будете смеяться, но среди морпехов есть ребята, которые не умеют плавать.

Фото: BBC

Село Крынки превращено в руины.

Повторить прошлогодний сценарий, когда был освобожден Херсон и большие районы Харьковской области, пока не удалось. Вместо этого украинские приобретения ограничиваются небольшими участками опустошенной и покинутой земли.

Это делает все труднее задачу президента Зеленского, который пытается заручиться долгосрочной политической поддержкой Запада.

Но несмотря ни на что, наш собеседник, солдат украинской армии, скоро снова отправится в бой.

Фото: BBC

При мне в одного из моих побратимов попала мина, меня контузило, а от него осталась только каска.

Можно сказать, что я вырвался из ада. Хотя те, кто нас менял, попали в еще больший ад.

Скоро я снова должен идти на левый берег.

Фото: BBC

При участии Анны Чорноус, Вики Риддел, Анны Цыбы и Анастасии Левченко.

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