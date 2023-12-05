Вышел трейлер GTA VI. Рассказываем, почему это одно из ГЛАВНЫХ культурных событий года

Это раздражает, но зато проекты компании всегда выходят высшего качества, без багов и прочих неприятностей (забудем GTA The Trilogy).

GTA VI должна выйти на консолях последнего поколения PlayStation 5 и XBox Series X/S. О релизе на персональных компьютерах информации пока нет, но по традиции Rockstar выпускает свои игры на ПК спустя несколько месяцев после релиза на консолях.

Из-за чего вся шумиха? Что такого особенного в этой GTA?

Странный вопрос, но все-таки. Grand Theft Auto - одна из самых уважаемых видеоигровых серий в истории. Начиная с третьей части игры сериала производят фурор за фурором и революцию за революцией - это касалось всех номерных частей проекта, а также особо культовых в Восточной Европе Vice City и San Andreas.

Пятая же часть, вышедшая в 2013 году, стала самым кассовым медиапроектом в истории, заработав более 3 млрд долларов (не в последнюю очередь благодаря мультиплеерному режиму GTA Online) - больше, чем крупнейшие киноблокбастеры в истории. Бюджет новой игры, судя по некоторым слухам, перевалил аж за 300 млн долларов.

Да кто вообще будет в это играть?

Будьте уверены, сотни миллионов поклонников видеоигр (и не только они). GTA - культурный феномен, вызывающий как безграничную похвалу, так и обвинения в безнравственности и даже петиции за запрещение игр из-за неполиткорректности и сцен насилия.

Что же в Латвии?

Будьте уверены, аббревиатуру GTA в ближайшее время вы услышите не раз. По данным IT-компании AS Capital, несмотря на стереотипы, в компьютерные игры играет больше половины населения Латвии. А во всем мире, если верить актуальным данным, насчитывается более 3 миллиардов активных геймеров. Вполне вероятно, что после релиза новой игры их число увеличится.

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