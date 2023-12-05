Вышел трейлер GTA VI. Рассказываем, почему это одно из ГЛАВНЫХ культурных событий года

Прошлой ночью случилось нечто невероятное - компания Rockstar на несколько часов раньше запланированного выпустила трейлер горячо ожидаемой видеоигры Grand Theft Auto VI (или просто GTA VI). RUS TVNET внимательно ознакомился с анонсом и рассказывает, что известно о, вероятно, самой ожидаемой видеоигре в истории на данный момент.
Почему трейлер вышел раньше?
Как сказано в Twitter-аккаунте Rockstar - компании-разработчика всех игр серии, трейлер (или, скорее, тизер) игры было решено выпустить раньше из-за слива - видео уже просочилось в Интернет и стало распространяться с бешеной скоростью. Кто стал автором слива - пока неизвестно, но его аккаунт в Интернете заблокирован, а судьбе нарушителя мы не завидуем.
Кстати, вот оригинальный трейлер, если вы все еще его не посмотрели. За 8 часов с момента публикации его посмотрели уже больше 48 миллионов раз.
Что стало известно из трейлера?
В первую очередь - герои. Нам показали главного протагониста, которым в серии впервые стала девушка - латиноамериканка по имени Люсия. Также показали ее возлюбленного (судя по прочим сливам, его зовут Джейсон, хотя в трейлере его имя не упоминается).
Это подтвердило давно ходившие слухи о главных героях игры, однако не исключено, что играбельных персонажей в игре будет больше. Так, в GTA V можно было играть за 3 героев (и даже за собаку), хотя в Red Dead Redemption 2 - только за одного.
Показали и место действия будущего блокбастера - игроки вернутся в город Вайс-сити в вымышленном штате Леонида. Поговаривают, что игровая карта GTA VI будет в ТРИ раза больше карты предыдущей игры. Звучит невероятно, особенно учитывая скрупулезное внимание Rockstar к деталям.
О сюжете неизвестно практически ничего. Можно сказать лишь, что главная героиня, вероятно, выходит (или сбегает) из тюрьмы, после чего, видимо, попадает в некий переплет и вместе с возлюбленным идет на преступления. Неизвестно также, появятся ли в игре персонажи из других частей (ранее в серии этого почти никогда не делали). С одной стороны, в том же городе действовал главный герой GTA Vice City Тони Версетти. Однако действие Vice City происходило в середине 80-х (а новой игры - в современности), а озвучивший его голливудский актер Рэй Лиотта умер в мае прошлого года.
Помимо этого, в трейлере показали некий аналог видеосоцсети TikTok - возможно, он будет играть важную роль. Помимо этого, все выглядит привычно - ограбления, погони на всех видах транспорта (в видео показали машины, мотоциклы, вертолеты, скоростные лодки, квадроциклы, бипланы и т. д.), перестрелки, сатира, черный юмор и множество колоритных персонажей.
Когда? Когда?! КОГДА?!!!
Придется подождать - релиз игры намечен на 2025 год. Большей конкретики можно ожидать с появлением новых трейлеров, которые, несомненно, выйдут позднее. Правда, стоит рассчитывать и на возможные переносы из-за сложностей в разработке. Так, предыдущая часть игры была в итоге перенесена на несколько месяцев, а последний на данный момент законченный проект Rockstar - вестерн-экшн Red Dead Redemption 2 - аж на год.
Это раздражает, но зато проекты компании всегда выходят высшего качества, без багов и прочих неприятностей (забудем GTA The Trilogy).
GTA VI должна выйти на консолях последнего поколения PlayStation 5 и XBox Series X/S. О релизе на персональных компьютерах информации пока нет, но по традиции Rockstar выпускает свои игры на ПК спустя несколько месяцев после релиза на консолях.
Из-за чего вся шумиха? Что такого особенного в этой GTA?
Странный вопрос, но все-таки. Grand Theft Auto - одна из самых уважаемых видеоигровых серий в истории. Начиная с третьей части игры сериала производят фурор за фурором и революцию за революцией - это касалось всех номерных частей проекта, а также особо культовых в Восточной Европе Vice City и San Andreas.
Пятая же часть, вышедшая в 2013 году, стала самым кассовым медиапроектом в истории, заработав более 3 млрд долларов (не в последнюю очередь благодаря мультиплеерному режиму GTA Online) - больше, чем крупнейшие киноблокбастеры в истории. Бюджет новой игры, судя по некоторым слухам, перевалил аж за 300 млн долларов.
Да кто вообще будет в это играть?
Будьте уверены, сотни миллионов поклонников видеоигр (и не только они). GTA - культурный феномен, вызывающий как безграничную похвалу, так и обвинения в безнравственности и даже петиции за запрещение игр из-за неполиткорректности и сцен насилия.
Что же в Латвии?
Будьте уверены, аббревиатуру GTA в ближайшее время вы услышите не раз. По данным IT-компании AS Capital, несмотря на стереотипы, в компьютерные игры играет больше половины населения Латвии. А во всем мире, если верить актуальным данным, насчитывается более 3 миллиардов активных геймеров. Вполне вероятно, что после релиза новой игры их число увеличится.
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