Умер американский актёр Рэй Лиотта
Ему было 67 лет. Как пишет издание Deadline, актер умер во сне в Доминиканской республике, где он снимался в фильме "Опасные воды". О причине его смерти пока ничего не известно, сообщает "Медуза".
Ему было 67 лет. Как пишет издание Deadline, актер умер во сне в Доминиканской республике, где он снимался в фильме "Опасные воды". О причине его смерти пока ничего не известно, сообщает "Медуза".
Одной из самых ярких работ актера были съемки в фильме "Славные парни" Мартина Скорсезе. Кроме того он играл в ленте "Кокаин", где снимался вместе с Джонни Деппом и Пенелопой Крус.
Один из последних фильмов с его участием - "Множественные святые Ньюарка" о молодом Энтони Сопрано из сериала "Клан Сопрано".
Занимался он и озвучкой - в 2002 году актер озвучил Томми Версетти, протагониста GTA: Vice City.
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