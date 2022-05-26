Чт, 26.05.2022
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Талис Линкайтс, министр сообщения

Умер американский актёр Рэй Лиотта

Актер Рэй Лиотта ФОТО: Скриншот с Telegram канала TJ

Ему было 67 лет. Как пишет издание Deadline, актер умер во сне в Доминиканской республике, где он снимался в фильме "Опасные воды". О причине его смерти пока ничего не известно, сообщает "Медуза".

Одной из самых ярких работ актера были съемки в фильме "Славные парни" Мартина Скорсезе. Кроме того он играл в ленте "Кокаин", где снимался вместе с Джонни Деппом и Пенелопой Крус.

Один из последних фильмов с его участием - "Множественные святые Ньюарка" о молодом Энтони Сопрано из сериала "Клан Сопрано".

Занимался он и озвучкой - в 2002 году актер озвучил Томми Версетти, протагониста GTA: Vice City.

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