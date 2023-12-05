WSJ: ЦАХАЛ ведет подготовку к затоплению тоннелей ХАМАС

ХАМАС уже много лет использует разветвленную систему подземных ходов в военных целях. Во время атаки на Израиль его боевики, как в ЦАХАЛ утверждали ранее, использовали эту систему для проникновения на израильскую территорию. Израильская армия также обнаружила в ноябре тоннель под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. По данным Reuters, ХАМАС отрицает, что его система тоннелей проходит под гражданскими объектами, но подтверждает, что в этих проходах до сих пор находятся похищенные заложники.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.