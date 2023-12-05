В Межапарке состоится съезд Национального объединения: будут избраны правление и председатель

В воскресенье, 10 декабря, состоится ежегодный съезд оппозиционного Национального объединения, на котором будут избраны правление партии и ее председатель, сообщила агентству LETA пресс-секретарь партии Лайма Мелкина.
На пост лидера партии претендует ее нынешний председатель Райвис Дзинтарс.
Съезд состоится в 14.00 в зале Кокарсов на Большой эстраде Межапарка.
Ожидается, что на съезде будет представлен список кандидатов на выборы в Европарламент.
С речами выступят Дзинтарс, Роберт Зиле, Инара Мурниеце, Рихард Колс и Янис Домбрава.
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