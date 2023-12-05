В Межапарке состоится съезд Национального объединения: будут избраны правление и председатель

На пост лидера партии претендует ее нынешний председатель Райвис Дзинтарс.

Съезд состоится в 14.00 в зале Кокарсов на Большой эстраде Межапарка.

Ожидается, что на съезде будет представлен список кандидатов на выборы в Европарламент.

С речами выступят Дзинтарс, Роберт Зиле, Инара Мурниеце, Рихард Колс и Янис Домбрава.

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