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В Межапарке состоится съезд Национального объединения: будут избраны правление и председатель

rus.tvnet.lv/LETA
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Райвис Дзинтарс
Райвис Дзинтарс Фото: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 10 декабря, состоится ежегодный съезд оппозиционного Национального объединения, на котором будут избраны правление партии и ее председатель, сообщила агентству LETA пресс-секретарь партии Лайма Мелкина.

На пост лидера партии претендует ее нынешний председатель Райвис Дзинтарс.

Съезд состоится в 14.00 в зале Кокарсов на Большой эстраде Межапарка.

Ожидается, что на съезде будет представлен список кандидатов на выборы в Европарламент.

С речами выступят Дзинтарс, Роберт Зиле, Инара Мурниеце, Рихард Колс и Янис Домбрава.

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