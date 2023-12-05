Минобороны РФ сообщило о массированной атаке БПЛА на Крым

Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник, 5 декабря, над акваторией Азовского моря и в Крыму были уничтожены десятки украинских беспилотников. Российские силы ПВО сбили 22 беспилотника над акваторией Азовского моря и территорией аннексированного Крыма, еще 13 дронов были перехвачены, заявили в пресс-службе ведомства. Украинская сторона не сообщала об ударах по Крыму.

Позднее российские военные отчитались о еще четырех сбитых и двух перехваченных БПЛА над акваторией Азовского моря. Последствия ночной атаки не уточняются.

В то же время жители аннексированного Крыма сообщали о серии взрывов в районах Керчи, Феодосии и Старого Крыма. Движение по Крымскому мосту было остановлено более чем на четыре часа, его возобновили в районе в 6:30 мск.

Местные "власти" пока не комментировали случившееся. Украинские военные регулярно наносят удары по территории аннексированного Крыма. В начале ноября ракетному удару подвергся судостроительный завод "Залив" имени Бутомы в Керчи, в результате был поврежден один из кораблей ВМФ РФ - по всей видимости, малый ракетный корабль "Аскольд", способный нести ракеты "Калибр".

Российские удары по Украине

Между тем вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о новых российских ударах по украинской территории. В ночь на 5 декабря Россия атаковала ударными БПЛА Shahed-136/131 по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей. Всего зафиксировано 17 ударных БПЛА и шесть управляемых зенитных ракет ЗРК С-300, сообщили Воздушные силы Украины, добавив, что в ходе отражения атаки были уничтожены десять российских беспилотников. О разрушениях и пострадавших ВСУ не сообщили.