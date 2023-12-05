"Премьер-министра нельзя заменить": Кариньш комментирует полеты на спецрейсах

Кариньш подчеркивает, что во многих европейских странах у правительства принято иметь свой самолет или несколько самолетов, что облегчает возможность главе правительства добраться в любое необходимое место в нужное время.

Бывший премьер-министр подчеркивает, что в случае с Латвией глава правительства использует коммерческие, а иногда и специальные рейсы, чтобы добраться до места назначения визита и вовремя вернуться в страну.

Бывший премьер-министр утверждает, что активно участвовал во всех важных для Латвии официальных и неформальных встречах и по возможности встречался с главами исполнительной власти других стран в небольших группах или индивидуально.

Кариньш подчеркивает, что с началом войны с Россией роль Латвии и других стран Балтии полностью изменилась, поскольку они годами предупреждали об угрозе со стороны России, но страны Балтии не слушали.

"По мере изменения обстоятельств менялись возможности и интерес во встрече с нами, со странами Балтии. Если другим было важно знать мое мнение о России, то для меня было важно обеспечить поддержку Украины и безопасность самой Латвии. К сожалению, интерес к встрече с премьер-министром Латвии не означает, что лидеры крупных стран назовут удобное и особенно подходящее для премьер-министра Латвии время или решат приехать к нам", - подчеркивает Кариньш.