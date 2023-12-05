"Премьер-министра нельзя заменить": Кариньш комментирует полеты на спецрейсах

На заседаниях Европейского совета и неформальных переговорах лидеров стран никто другой из страны не может заменить премьер-министра, подчеркивает бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, комментируя роль премьера во внешней политике в связи с использованием дорогих спецрейсов.
Он объясняет, что в последние годы произошло два кризиса - пандемия Covid-19 и полномасштабное вторжение России в Украину. Во время пандемии Covid-19 международное общение поддерживалось посредством видеоконференцсвязи, которая постепенно вернулась к личному общению.
Кришьянис Кариньш отмечает, что в интересах Латвии было не только сохранить единство стран НАТО и Евросоюза (ЕС), но и оказать поддержку Украине в борьбе с Россией, а также обеспечить собственную военную безопасность при поддержке союзников.
Кариньш отмечает, что главы исполнительной власти регулярно встречаются в Европейском совете, где принимаются решения по всей совместной работе, включая закупки вакцины от Covid-19, поддержку Украины и осуждение России. По словам Кариньша, если премьер-министра не будет на такой встречи, то Латвию будет представлять другая страна, к которой бы они обратились.
"Любой другой министр, включая министра иностранных дел, может назначить несколько чиновников для участия в министерских встречах вместо себя.
Все министры взаимозаменяемы. Премьер-министр нельзя заменить", - сказал бывший премьер-министр,
добавив, что помимо формальных встреч главы правительств ходят друг к другу на различные неформальные переговоры, получая таким образом поддержку своих идей.
Кариньш подчеркивает, что во многих европейских странах у правительства принято иметь свой самолет или несколько самолетов, что облегчает возможность главе правительства добраться в любое необходимое место в нужное время.
Бывший премьер-министр подчеркивает, что в случае с Латвией глава правительства использует коммерческие, а иногда и специальные рейсы, чтобы добраться до места назначения визита и вовремя вернуться в страну.
Бывший премьер-министр утверждает, что активно участвовал во всех важных для Латвии официальных и неформальных встречах и по возможности встречался с главами исполнительной власти других стран в небольших группах или индивидуально.
Кариньш подчеркивает, что с началом войны с Россией роль Латвии и других стран Балтии полностью изменилась, поскольку они годами предупреждали об угрозе со стороны России, но страны Балтии не слушали.
"По мере изменения обстоятельств менялись возможности и интерес во встрече с нами, со странами Балтии. Если другим было важно знать мое мнение о России, то для меня было важно обеспечить поддержку Украины и безопасность самой Латвии. К сожалению, интерес к встрече с премьер-министром Латвии не означает, что лидеры крупных стран назовут удобное и особенно подходящее для премьер-министра Латвии время или решат приехать к нам", - подчеркивает Кариньш.
Он отмечает, что иногда индивидуальные встречи не могли быть организованы на уровне чиновников или советников, а организовывались им самим при непосредственном контакте с коллегой. Следовательно, он должен был приспосабливаться к предлагаемому времени.
Соответственно, Государственная канцелярия вместе с канцелярией премьер-министра выбирала наиболее удобный способ добраться до места назначения, предпочитая коммерческие рейсы, но также используя специальные рейсы, если этого требовала логистика.
"Во всех случаях, когда я пользовался как коммерческими рейсами, так и специальными рейсами, я летал только как глава правительства, чтобы аргументировать и защищать интересы нашей страны. Сегодняшняя широкая поддержка Украины и присутствие НАТО в Латвии - это результат огромного объема работы. Ни в одной из этих поездок не было моментов для отдыха или развлечений", - подчеркивает министр иностранных дел.
Кариньш выражает позицию, согласно которой лидеры правительства должны иметь возможность свободно и активно участвовать во всех дискуссиях, в которых принимаются решения о будущем Европы, безопасности и судьбе Латвии. В таких обсуждениях должен участвовать премьер-министр Латвии, а это потребует времени и ресурсов.
Как сообщалось, специальные рейсы, предназначенные для делегаций во время пребывания Кариньша на посту премьер-министра с сентября 2021 по сентябрь 2023 года, обошлись госбюджету в 613 830 евро, следует из информации, собранной Госканцелярией.
Интерес к спецрейсам Кариньша проявили политики "Объединенного списка", которые попросили предоставить такую информацию.
Партия хотела узнать об услугах частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время пребывания на посту премьера. Информацию об этом подготовил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис в соответствии с постановлением премьер-министра Эвики Силини.
Ожидается, что в начале следующего года Государственный контроль оценит услуги частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время премьерства. В свою очередь, как сообщают новости на TV3, практикой Каиньша использовать спецрейсы также заинтересовалась Генеральная прокуратура.
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