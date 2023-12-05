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"Премьер-министра нельзя заменить": Кариньш комментирует полеты на спецрейсах

rus.tvnet.lv
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Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш Фото: Evija Trifanova/LETA

На заседаниях Европейского совета и неформальных переговорах лидеров стран никто другой из страны не может заменить премьер-министра, подчеркивает бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, комментируя роль премьера во внешней политике в связи с использованием дорогих спецрейсов.

Он объясняет, что в последние годы произошло два кризиса - пандемия Covid-19 и полномасштабное вторжение России в Украину. Во время пандемии Covid-19 международное общение поддерживалось посредством видеоконференцсвязи, которая постепенно вернулась к личному общению.

Кришьянис Кариньш отмечает, что в интересах Латвии было не только сохранить единство стран НАТО и Евросоюза (ЕС), но и оказать поддержку Украине в борьбе с Россией, а также обеспечить собственную военную безопасность при поддержке союзников.

Кариньш отмечает, что главы исполнительной власти регулярно встречаются в Европейском совете, где принимаются решения по всей совместной работе, включая закупки вакцины от Covid-19, поддержку Украины и осуждение России. По словам Кариньша, если премьер-министра не будет на такой встречи, то Латвию будет представлять другая страна, к которой бы они обратились.

"Любой другой министр, включая министра иностранных дел, может назначить несколько чиновников для участия в министерских встречах вместо себя.

Все министры взаимозаменяемы. Премьер-министр нельзя заменить", - сказал бывший премьер-министр,

добавив, что помимо формальных встреч главы правительств ходят друг к другу на различные неформальные переговоры, получая таким образом поддержку своих идей.

Кариньш подчеркивает, что во многих европейских странах у правительства принято иметь свой самолет или несколько самолетов, что облегчает возможность главе правительства добраться в любое необходимое место в нужное время.

Бывший премьер-министр подчеркивает, что в случае с Латвией глава правительства использует коммерческие, а иногда и специальные рейсы, чтобы добраться до места назначения визита и вовремя вернуться в страну.

Бывший премьер-министр утверждает, что активно участвовал во всех важных для Латвии официальных и неформальных встречах и по возможности встречался с главами исполнительной власти других стран в небольших группах или индивидуально.

Кариньш подчеркивает, что с началом войны с Россией роль Латвии и других стран Балтии полностью изменилась, поскольку они годами предупреждали об угрозе со стороны России, но страны Балтии не слушали.

"По мере изменения обстоятельств менялись возможности и интерес во встрече с нами, со странами Балтии. Если другим было важно знать мое мнение о России, то для меня было важно обеспечить поддержку Украины и безопасность самой Латвии. К сожалению, интерес к встрече с премьер-министром Латвии не означает, что лидеры крупных стран назовут удобное и особенно подходящее для премьер-министра Латвии время или решат приехать к нам", - подчеркивает Кариньш.

Он отмечает, что иногда индивидуальные встречи не могли быть организованы на уровне чиновников или советников, а организовывались им самим при непосредственном контакте с коллегой. Следовательно, он должен был приспосабливаться к предлагаемому времени.

Соответственно, Государственная канцелярия вместе с канцелярией премьер-министра выбирала наиболее удобный способ добраться до места назначения, предпочитая коммерческие рейсы, но также используя специальные рейсы, если этого требовала логистика.

"Во всех случаях, когда я пользовался как коммерческими рейсами, так и специальными рейсами, я летал только как глава правительства, чтобы аргументировать и защищать интересы нашей страны. Сегодняшняя широкая поддержка Украины и присутствие НАТО в Латвии - это результат огромного объема работы. Ни в одной из этих поездок не было моментов для отдыха или развлечений", - подчеркивает министр иностранных дел.

Кариньш выражает позицию, согласно которой лидеры правительства должны иметь возможность свободно и активно участвовать во всех дискуссиях, в которых принимаются решения о будущем Европы, безопасности и судьбе Латвии. В таких обсуждениях должен участвовать премьер-министр Латвии, а это потребует времени и ресурсов.

Как сообщалось, специальные рейсы, предназначенные для делегаций во время пребывания Кариньша на посту премьер-министра с сентября 2021 по сентябрь 2023 года, обошлись госбюджету в 613 830 евро, следует из информации, собранной Госканцелярией.

Интерес к спецрейсам Кариньша проявили политики "Объединенного списка", которые попросили предоставить такую ​​информацию.

Партия хотела узнать об услугах частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время пребывания на посту премьера. Информацию об этом подготовил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис в соответствии с постановлением премьер-министра Эвики Силини.

Ожидается, что в начале следующего года Государственный контроль оценит услуги частных авиакомпаний, которыми пользовался Кариньш во время премьерства. В свою очередь, как сообщают новости на TV3, практикой Каиньша использовать спецрейсы также заинтересовалась Генеральная прокуратура.

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