На видео попали вандалы, сломавшие тактильный памятник Свободы. Прохожая не осталась равнодушной

На видео также видна женщина, которая, видя происходящее, забрала у нарушителя сломанную часть памятника и поставила ее на место. Полиция благодарит неравнодушную жительницу.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудникам полиции удалось выяснить возможное направление, в котором ушла компания, и уже через несколько минут на перекрестке бульвара Райниса и улицы 13 Января виновники были задержаны. Среди задержанных - мужчина 33 лет и молодые люди 19 и 20 лет. Во время разговора со стражами порядка они свою вину в совершении очевидного преступления не признавали.