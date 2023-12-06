На видео попали вандалы, сломавшие тактильный памятник Свободы. Прохожая не осталась равнодушной

4 декабря незадолго до 18:00 при осмотре площади у памятника Свободы сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили, что сломан обелиск тактильного памятника Свободы.
Видео: Вандалы сломали обелиск тактильного памятника Свободы
Информация была незамедлительно передана сотрудникам центра видеонаблюдения, которые, пересмотрев записи с камер, идентифицировали компанию их трех мужчин.
На видео также видна женщина, которая, видя происходящее, забрала у нарушителя сломанную часть памятника и поставила ее на место. Полиция благодарит неравнодушную жительницу.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудникам полиции удалось выяснить возможное направление, в котором ушла компания, и уже через несколько минут на перекрестке бульвара Райниса и улицы 13 Января виновники были задержаны. Среди задержанных - мужчина 33 лет и молодые люди 19 и 20 лет. Во время разговора со стражами порядка они свою вину в совершении очевидного преступления не признавали.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
Галерея: Вандалы сломали обелиск тактильного памятника Свободы
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