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На видео попали вандалы, сломавшие тактильный памятник Свободы. Прохожая не осталась равнодушной

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Вандалы сломали обелиск тактильного памятника Свободы в Риге
Вандалы сломали обелиск тактильного памятника Свободы в Риге Фото: Pilt videost

4 декабря незадолго до 18:00 при осмотре площади у памятника Свободы сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили, что сломан обелиск тактильного памятника Свободы.

Видео: Вандалы сломали обелиск тактильного памятника Свободы

Информация была незамедлительно передана сотрудникам центра видеонаблюдения, которые, пересмотрев записи с камер, идентифицировали компанию их трех мужчин.

На видео также видна женщина, которая, видя происходящее, забрала у нарушителя сломанную часть памятника и поставила ее на место. Полиция благодарит неравнодушную жительницу.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудникам полиции удалось выяснить возможное направление, в котором ушла компания, и уже через несколько минут на перекрестке бульвара Райниса и улицы 13 Января виновники были задержаны. Среди задержанных - мужчина 33 лет и молодые люди 19 и 20 лет. Во время разговора со стражами порядка они свою вину в совершении очевидного преступления не признавали.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Галерея: Вандалы сломали обелиск тактильного памятника Свободы

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