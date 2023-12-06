Вспышка "новой пневмонии" в Китае: эпидемиолог рассказал о рисках и профилактике заболевания

"Не будем называть это вирусом, это бактерия-микоплазма, которая давно известна. В этом нет ничего нового", - сказал Юрий Перевощиков журналисту Rus.LSM. Эпидемиолог отметил, что в настоящее время нельзя утверждать, что вспышка пневмонии в Китае вызвана именно микоплазмой, поскольку это могло случиться из-за совпадения нескольких сезонных факторов - при массовом заболевании людей многие вирусы и бактерии могут вызвать пневмонию.

Причиной заболевания, по его словам, стал не новый патоген, а ранее известные. Кроме того, нынешний рост стал отложенным эффектом отмены ограничений из-за Covid-19, говорит эпидемиолог.

"В принципе, это заболевание очень широко распространено. Считается, что микоплазма (смотря в какой стране) дает вспышке раз в год-два или три. Вырастают восприимчивые дети, которые не сталкивались с этой инфекцией, и когда накапливается большое число таких детей, возникает вспышка", - приводит слова эксперта Rus.LSM.

Симптомы "недиагностированной пневмонии": насморк, кашель, боль в горле.

"Иногда инфекция может идти ниже, затрагивать бронхи, усиливается кашель, температура повышается - сигналы, что следует особенно тщательно наблюдать за здоровьем ребенка и обращаться к семейному врачу. Возможно, необходима даже госпитализация", - сказал Перевощиков. Он отметил, что SPKC следит за ситуацией в Латвии - на прошлой неделе оно выявило рост заболеваемости инфекциями верхних дыхательных путей.

Специалист отметил, что упомянутое заболевание хорошо лечится антибиотиками. Важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу. А в качестве профилактических мер - регулярно мыть руки и изолировать от общества заболевших детей.

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