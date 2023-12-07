Прошло полгода со дня убийства семилетней Юстине Рейниковой - днем ее смерти экспертиза определила 30 апреля. Государственная полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Восточной Латгалии. Отцу Юстине Владимиру Рейникову и мачехе Сандре Рейниковой предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Что говорит о трагических событиях самый близкий человек Юстине - бабушка?

Мать Владимира, бабушка Юстине, живет на окраине волостного центра - на холме, с которого открывается потрясающий вид на просторы Латгалии. Именно здесь Юстине большую часть времени жила с бабушкой и её сожителем, которого ребенок называл дедушкой. Тогда, когда мать ушла из семьи, отец работал за границей и позже устраивал свою жизнь.

Дверь простого, но ухоженного дома открывает миниатюрная женщина средних лет. Последние полгода в ее жизни были тяжелыми, но впереди еще суд, где ей предстоит узнать, что на самом деле случилось с ее внучкой. Любимую игрушку Юстине - фиолетового Хаги Ваги - она ​​положила на могилу, а вторую - маленькую желтую лошадку - всегда носит с собой. Когда женщина запускает руку в карман, создается ощущение, будто она прикасается к Юстине.

Женщина не может до конца осознать тот факт, что Юстине больше никогда не приедет к ней на выходные. Дома она все еще находит где-нибудь на стекле слабый отпечаток маленькой руки, в комнате на стене висит фотография собаки, которую Юстине попросила повесить туда у дедушки. "Так и висит", - вздыхает она. Как будто потери внучки и ареста сына было недостаточно, жизнь женщины все эти месяцы отравляли ​​слухи, полные ненависти текстовые сообщения и комментарии в социальных сетях.