Прошло полгода со дня убийства семилетней Юстине Рейниковой - днем ее смерти экспертиза определила 30 апреля. Государственная полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Восточной Латгалии. Отцу Юстине Владимиру Рейникову и мачехе Сандре Рейниковой предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Что говорит о трагических событиях самый близкий человек Юстине - бабушка?
Мать Владимира, бабушка Юстине, живет на окраине волостного центра - на холме, с которого открывается потрясающий вид на просторы Латгалии. Именно здесь Юстине большую часть времени жила с бабушкой и её сожителем, которого ребенок называл дедушкой. Тогда, когда мать ушла из семьи, отец работал за границей и позже устраивал свою жизнь.
Дверь простого, но ухоженного дома открывает миниатюрная женщина средних лет. Последние полгода в ее жизни были тяжелыми, но впереди еще суд, где ей предстоит узнать, что на самом деле случилось с ее внучкой. Любимую игрушку Юстине - фиолетового Хаги Ваги - она положила на могилу, а вторую - маленькую желтую лошадку - всегда носит с собой. Когда женщина запускает руку в карман, создается ощущение, будто она прикасается к Юстине.