Дело Резекне: подготовленные из-за кризиса законы смягчены

Испытывающая финансовые трудности Резекненская городская дума, заседания которой не состоялись три раза подряд из-за отсутствия кворума, на прошлой неделе возобновила работу. Заместитель председателя думы Алексей Стец, возглавивший самоуправление после отстранения от должности мэра Александра Барташевича (оба представляют партию "Вместе за Латвию"), заявил Latvijas Avīze, что это не связано с намерением Сейма внести поправки в законы о самоуправлениях, чтобы заставить Резекненскую думу работать.
Он пояснил, что в конце ноября депутаты собрались на заседание, потому что нужно было рассмотреть важные вопросы. Оба законопроекта о самоуправлениях Сейм планирует принять в окончательном чтении в среду.
Очередные заседания Резекненской городской думы проходят два раза в месяц. Стец подтвердил, что заседание думы на этой неделе не состоится, потому что нет вопросов для его повестки дня. Следующее очередное заседание запланировано на 21 декабря, а 18 декабря состоится заседание комитета, сообщил Стец.
На заседании комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений во вторник Дайга Миериня обратила внимание на новую ситуацию, когда депутаты принимают участие в заседаниях комитетов, но используют возможность воздержаться от голосования, и решения не принимаются, поэтому в повестку заседания думы включать нечего, как это произошло в Резекне. Создается впечатление, что коалиция в Резекне, состоящая из восьми депутатов (всего их 13), постоянно думает о новых способах противодействия государственной власти, которая тянет с рассмотрением поданной в начале сентября заявки на финансовую стабилизацию.
Бывший министр Марис Спринджукс заявил на заседании комиссии: "Если дума деструктивна и недееспособна, рано или поздно ее придется распустить". Председатель комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений Олег Буров, после визита которого Резекненская дума возобновила работу, признал, что комиссии придется вернуться к вопросу Резекне. "Это ненормально, что идет такая игра между государством и одним самоуправлением, которое продолжает создавать свои схемы. Мы должны быть готовы положить этому конец", - сказал Буров.
После того как на заседаниях думы три раза подряд не было кворума, министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня не воспользовалась своим правом инициировать роспуск думы. Министерство охраны среды и регионального развития первоначально предложило установить, что Центральная избирательная комиссия (или муниципальная избирательная комиссия) аннулирует мандат депутата, если депутат не присутствует более чем на половине очередных заседаний думы в течение трех месяцев без уважительной причины.
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