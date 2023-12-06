Дело Резекне: подготовленные из-за кризиса законы смягчены

Он пояснил, что в конце ноября депутаты собрались на заседание, потому что нужно было рассмотреть важные вопросы. Оба законопроекта о самоуправлениях Сейм планирует принять в окончательном чтении в среду.

Очередные заседания Резекненской городской думы проходят два раза в месяц. Стец подтвердил, что заседание думы на этой неделе не состоится, потому что нет вопросов для его повестки дня. Следующее очередное заседание запланировано на 21 декабря, а 18 декабря состоится заседание комитета, сообщил Стец.

На заседании комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений во вторник Дайга Миериня обратила внимание на новую ситуацию, когда депутаты принимают участие в заседаниях комитетов, но используют возможность воздержаться от голосования, и решения не принимаются, поэтому в повестку заседания думы включать нечего, как это произошло в Резекне. Создается впечатление, что коалиция в Резекне, состоящая из восьми депутатов (всего их 13), постоянно думает о новых способах противодействия государственной власти, которая тянет с рассмотрением поданной в начале сентября заявки на финансовую стабилизацию.

Бывший министр Марис Спринджукс заявил на заседании комиссии: "Если дума деструктивна и недееспособна, рано или поздно ее придется распустить". Председатель комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений Олег Буров, после визита которого Резекненская дума возобновила работу, признал, что комиссии придется вернуться к вопросу Резекне. "Это ненормально, что идет такая игра между государством и одним самоуправлением, которое продолжает создавать свои схемы. Мы должны быть готовы положить этому конец", - сказал Буров.

После того как на заседаниях думы три раза подряд не было кворума, министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня не воспользовалась своим правом инициировать роспуск думы. Министерство охраны среды и регионального развития первоначально предложило установить, что Центральная избирательная комиссия (или муниципальная избирательная комиссия) аннулирует мандат депутата, если депутат не присутствует более чем на половине очередных заседаний думы в течение трех месяцев без уважительной причины.

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