Объявлен концерт Валерия Меладзе в Юрмале

"Романтичный и темпераментный Валерий Меладзе горячо любим латвийской публикой. На его счету десятки композиций, ставших абсолютной классикой жанра и хорошо известных миллионам слушателей по всему миру. Каждая его песня наполнена глубоким смыслом, а бархатный голос мало кого оставляет равнодушным. Аудитория певца заметно помолодела. Его талант, а также тематика и неподдельная душевность лирики находят отклик в сердцах слушателей всех возрастов - от давних ценителей его творчества до самых юных поклонниц.