Объявлен концерт Валерия Меладзе в Юрмале

После грандиозного успеха и стопроцентного аншлага в "Арена Рига" объявлен летний концерт Валерия Меладзе 24 августа в зале "Дзинтари".
"Романтичный и темпераментный Валерий Меладзе горячо любим латвийской публикой. На его счету десятки композиций, ставших абсолютной классикой жанра и хорошо известных миллионам слушателей по всему миру. Каждая его песня наполнена глубоким смыслом, а бархатный голос мало кого оставляет равнодушным. Аудитория певца заметно помолодела. Его талант, а также тематика и неподдельная душевность лирики находят отклик в сердцах слушателей всех возрастов - от давних ценителей его творчества до самых юных поклонниц.
Почти весь репертуар певца написан его братом Константином Меладзе. Творческий тандем братьев - шикарный голос редкого тембра одного и композиторский дар другого - многие годы дарит слушателям проникновенные истории любви и страсти, исполненные с неповторимой душевностью и харизмой. Каждая композиция написана с неподдельной верой в чудо, настоящую любовь и спета с искренней чувствительностью, душевной нежностью", - пишут организаторы.
Билеты в продаже в сети Biļešu Serviss.
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