Правда ли, что вагинальные роды полезнее для новорождённого, чем кесарево сечение?

Другое крупное исследование сосредоточилось на особенностях нейроразвития детей, рождённых разными способами. Учёные отметили, что у появившихся на свет с помощью кесарева сечения в 1,33 раза выше вероятность расстройства аутического спектра и в 1,17 раза выше вероятность синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Хотя эти результаты могут показаться пугающими, учёные предупреждают, что трактовать их нужно с осторожностью. Во-первых, стоит учитывать общую популяционную распространённость этих состояний — 1% для аутизма и 7% для СДВГ. То есть ребёнок, рождённый в ходе вагинальных родов, получит диагноз аутизм с вероятностью в 1%, а ребёнок, рождённый с помощью кесарева сечения, — в 1,33%. Во-вторых, исследование не говорит о причинно-следственной связи, а лишь отмечает корреляцию. Нельзя исключать влияние третьего фактора — например, известно, что кесарево сечение чаще проводят женщинам с ожирением, астмой, аутоиммунными заболеваниями и в более старшем возрасте. Каждая из этих особенностей может быть причиной не только для решения о необходимости операции при родах, но и предрасполагающим к нейроотличиям фактором для ребёнка. В статье учёные подытоживают: "Будущие исследования должны включать в себя дальнейшую корректировку для того, чтобы избежать ложных ассоциаций и учесть генетические особенности. Такими исследованиями может быть сравнение братьев и сестёр, близнецовые исследования или изучение усыновлённых детей. Механизмы, лежащие в основе наблюдаемых ассоциаций, остаются неизвестными и требуют эмпирического исследования, чтобы выяснить, играет ли кесарево сечение причинно-следственную роль в развитии нейроотличий и психических расстройств".