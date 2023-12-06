Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о статусе депутата думы самоуправления, которыми министру охраны окружающей среды и регионального развития предоставлено право аннулировать мандат депутата самоуправления, если депутат за три месяца безосновательно пропустит половину заседаний думы.
Решено: министр может аннулировать мандат депутата самоуправления за неоправданные пропуски заседаний
В законе также сохранится уточнение, что в таком случае право аннулировать мандат будет иметь и дума.
Сегодня Сейм в окончательном чтении принял и связанные поправки к закону о самоуправлениях.
Поправки продвигала комиссия Сейма по делам государственного управления и самоуправлений. Как сообщалось, упомянутые вопросы были подняты в связи с финансовыми трудностями Резекненской городской думы.
После констатации финансовых нарушений и отставки председателя Резекненской думы Александра Барташевича возглавляемая им правящая в Резекне партия "Вместе для Латвии" признала, что намеренно саботирует заседания думы, чтобы добиться роспуска думы и новых выборов.
Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня призвала депутатов думы возобновить работу или сложить депутатские мандаты, отметив, что у нее есть право, но не обязанность распустить думу, если ее депутаты не приходят на заседания и таким образом тормозят политическую работу думы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!