Решено: министр может аннулировать мандат депутата самоуправления за неоправданные пропуски заседаний

В законе также сохранится уточнение, что в таком случае право аннулировать мандат будет иметь и дума.

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял и связанные поправки к закону о самоуправлениях.

Поправки продвигала комиссия Сейма по делам государственного управления и самоуправлений. Как сообщалось, упомянутые вопросы были подняты в связи с финансовыми трудностями Резекненской городской думы.

После констатации финансовых нарушений и отставки председателя Резекненской думы Александра Барташевича возглавляемая им правящая в Резекне партия "Вместе для Латвии" признала, что намеренно саботирует заседания думы, чтобы добиться роспуска думы и новых выборов.

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня призвала депутатов думы возобновить работу или сложить депутатские мандаты, отметив, что у нее есть право, но не обязанность распустить думу, если ее депутаты не приходят на заседания и таким образом тормозят политическую работу думы.

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