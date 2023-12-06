Финляндия может открыть пункты пропуска на границе с РФ 14 декабря

По его словам, часть ограждений будет оставлена, поскольку в Финляндии не исключают, что КПП придется закрывать снова. "Мы должны увидеть, продолжится ли это (большой наплыв мигрантов из третьих стран. - Ред.), если границы откроются", - указал Ахтиайнен. Он подчеркнул, что погранслужба Финляндии готова к продлению ограничений на восточной границе в случае, если возникнет новый поток просителей убежища.

Президент Финляндии обвинил РФ в шантаже

Между тем президент Финляндии Саули Ниинистё обвинил российские власти в шантаже. Они искусственно создают кризис на границе с Финляндией, заставляя мигрантов приезжать к КПП, заявил он в интервью немецкой газете Die Zeit, которое будет опубликовано в бумажной версии 7 декабря. Он выразил уверенность, что Россия ошибается, поскольку как Финляндия, так и другие европейские страны осознают неприемлемость такого шантажа.