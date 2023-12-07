В больницах растет число госпитализированных пациентов с Covid-19

Мониторинг гриппа и других острых инфекций верхних дыхательных путей, проведенный на прошлой неделе, продолжает показывать рост числа случаев заболевания Covid-19 - за прошедшую неделю было зарегистрировано 329 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Для сравнения - на предыдущей неделе было зарегистрировано 270 случаев. Всего было проведено 962 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.

В стационаре находятся 12 больных с тяжелым течением заболевания, а неделей ранее таких было девять.

Число смертей также продолжает расти и достигло 23 случаев за неделю, тогда как неделей ранее было зафиксировано 18 смертей. Все умершие были в возрасте от 30 лет и старше.

По крайней мере в шести случаях основным диагнозом был Covid-19, но Covid-19 часто значительно усугубляет уже имеющиеся хронические заболевания, которые требуют госпитализации и могут привести к смерти.