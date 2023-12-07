В больницах растет число госпитализированных пациентов с Covid-19

На прошлой неделе в больницы Латвии было госпитализировано 307 пациентов с Covid-19, что на 35 пациентов больше, чем неделей ранее, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Мониторинг гриппа и других острых инфекций верхних дыхательных путей, проведенный на прошлой неделе, продолжает показывать рост числа случаев заболевания Covid-19 - за прошедшую неделю было зарегистрировано 329 лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Для сравнения - на предыдущей неделе было зарегистрировано 270 случаев. Всего было проведено 962 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.
В стационаре находятся 12 больных с тяжелым течением заболевания, а неделей ранее таких было девять.
Число смертей также продолжает расти и достигло 23 случаев за неделю, тогда как неделей ранее было зафиксировано 18 смертей. Все умершие были в возрасте от 30 лет и старше.
По крайней мере в шести случаях основным диагнозом был Covid-19, но Covid-19 часто значительно усугубляет уже имеющиеся хронические заболевания, которые требуют госпитализации и могут привести к смерти.
Распространенность гриппа в Латвии остается низкой, но наблюдается небольшой рост. На прошлой неделе в практиках врачей общей практики, участвующих в мониторинге, было диагностировано 13 случаев гриппа на основе типичной клинической картины. На предыдущей неделе было зарегистрировано 17 случаев, а за две недели до этого - 19 клинических случаев гриппа. Случаи заболевания были зарегистрированы в Вентспилсе, Даугавпилсе, Екабпилсе и Риге.
На прошлой неделе случаи гриппа были зарегистрированы во всех возрастных группах, однако наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе 0-4 лет.
В большинстве стран Европейского союза/Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ) распространенность гриппа оставалась на том же уровне, что и год назад. На уровне ЕС/ЕЭЗ доля положительных тестов на Covid-19 составила 19%, тогда как доля положительных тестов на грипп осталась на уровне или ниже 3%.
В SPKC подчеркивают - для снижения риска тяжелого течения заболевания и смерти вакцинация против сезонного гриппа и Covid-19 рекомендуется всем, однако особенно она рекомендуется людям, перенесшим острые инфекции верхних дыхательных путей, часто в тяжелой форме, у которых высок риск осложнений.
В этом сезоне от гриппа вакциной, оплаченной государством, привито более 95 тысяч жителей, а от Covid-19 привито лишь около 25 тысяч жителей.
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