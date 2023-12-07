Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине

«Я не считаю, что нам следует выделять более 10 миллиардов долларов на то, чтобы правоэкстремистское правительство Нетаньяху продолжало использовать нынешний военный подход», - заявил Сандерс, имея в виду военную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа, в ходе которой погибло большое число мирных жителей.

Белый дом предупредил, что средства США для Украины могут скоро иссякнуть, и перед голосованием в Сенате президент США Джо Байден заявил, что готов пойти на «существенные компромиссы на границе», чтобы добиться принятия законопроекта о помощи.

По словам Джо Байдена, сенаторы должны безотлагательно одобрить пакет помощи. «Республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться», - заявил президент Байден.

Также в среду администрация Байдена объявила о выделении Украине новой помощи в сфере безопасности на сумму 175 млн долларов за счет уже одобренного финансирования. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

Опасения по поводу будущего пакета в $110 млрд возросли во вторник после того, как провалился секретный брифинг для законодателей, которых попытались убедить в необходимости выделения помощи.

Однако сенаторы устроили перепалку по поводу безопасности границ США и того, что нужно делать. В итоге около десятка республиканцев республиканцев покинули совещание, поняв, что общего языка с демократами не найти.

Сенаторы Фото: EPA