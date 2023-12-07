Видео ⟩ Очередь грузовиков на латвийской границе: как водители проводят свои дни?

"Я сплю нормально. Матрас хороший, удобный. Еще я смотрю здесь фильмы. Вот холодильник, есть продукты. Я покупаю воду каждый день, потому что нет населенных мест, где ее можно было бы налить. Утром мы умываемся на улице этой водой", - рассказал казах Муслим, который стоит в очереди почти две недели.

Один из собеседников сказал, что работа стоит на месте и "можно умереть от скуки".

"Я никогда не поеду сюда снова! Большая очередь. Двое водителей потеряли сознание, их увезли на "скорой"! Здесь плохо! Стоишь в очереди и не спишь нормально, ведь приходится ждать движения. Немного проедешь, поспишь час-полтора, затем снова садишься и ждешь движения", - рассказал передаче водитель.

Программа Bez Tabu заметила, что все больше водителей засоряют обочину дороги мусором, хотя к столбам вдоль обочины было привязано бесчисленное количество мешков для мусора. Также каждые несколько сотен метров стоят большие мусорные контейнеры.

"Вы сами видите, какие там туалеты, а их не так много. За день проезжаем 100-200 метров. Еду привозят местные автомагазины. Конечно, не по обычным магазинным ценам. Смотрим сериалы, общаемся с коллегами. Вот как проходят дни. Мы спим, едим. Мы заводим новых друзей и набираем килограммы!" - сказал программе Дмитрий.

Некоторые жители рассказали программе, что помогают водителям водой и едой.