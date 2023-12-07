Видео ⟩ Очередь грузовиков на латвийской границе: как водители проводят свои дни?

На пограничном пункте Патарниеки, который этой осенью стал единственным местом, где можно пересечь латвийско-белорусскую границу, программа Bez Tabu обнаружила внушительную очередь из грузовиков длиной в 13 километров. Водители рассказали, как они проводят свои дни, сообщает программа Bez Tabu.
В целях обеспечения безопасности государственной границы и предотвращения угрозы государству, связанной с нелегальной миграцией, осенью этого года была приостановлена работа пункта пропуска Силене на латвийско-белорусской границе. С тех пор на единственном пункте пропуска Патарниеки значительно возросла нагрузка.
В начале декабря грузовики стояли в 13-километровой очереди. Водители отчаянно ждут возможности въехать в Беларусь.
Водители, стоящие в длинной очереди, очень резко реагируют, если видят, как кто-то хочет объехать очередь.
"Как он здесь ездит! Что здесь происходит?! Он обходит линию! Я вызову полицию!" - так отреагировал водитель, который пытался остановить другого водителя грузовика, перекрыв ему дорогу.
Водители рассказали, что скопление людей перед пограничным пропускным пунктом Патарниеки продолжается уже давно.
Многие из опрошенных рассказали, что едят полуфабрикаты, которые взяли с собой. Кто-то сказал, что готовит еду из привезенных с собой продуктов, но у многих, стоящих в очереди почти две недели, продукты уже закончились, поэтому приходится тратить деньги, покупая готовые блюда и товары из автомагазинов, где цены, как говорят, "кусаются".
"Я сплю нормально. Матрас хороший, удобный. Еще я смотрю здесь фильмы. Вот холодильник, есть продукты. Я покупаю воду каждый день, потому что нет населенных мест, где ее можно было бы налить. Утром мы умываемся на улице этой водой", - рассказал казах Муслим, который стоит в очереди почти две недели.
Один из собеседников сказал, что работа стоит на месте и "можно умереть от скуки".
"Я никогда не поеду сюда снова! Большая очередь. Двое водителей потеряли сознание, их увезли на "скорой"! Здесь плохо! Стоишь в очереди и не спишь нормально, ведь приходится ждать движения. Немного проедешь, поспишь час-полтора, затем снова садишься и ждешь движения", - рассказал передаче водитель.
Программа Bez Tabu заметила, что все больше водителей засоряют обочину дороги мусором, хотя к столбам вдоль обочины было привязано бесчисленное количество мешков для мусора. Также каждые несколько сотен метров стоят большие мусорные контейнеры.
"Вы сами видите, какие там туалеты, а их не так много. За день проезжаем 100-200 метров. Еду привозят местные автомагазины. Конечно, не по обычным магазинным ценам. Смотрим сериалы, общаемся с коллегами. Вот как проходят дни. Мы спим, едим. Мы заводим новых друзей и набираем килограммы!" - сказал программе Дмитрий.
Некоторые жители рассказали программе, что помогают водителям водой и едой.
Полагая, что это наша страна создает проблемы, некоторые водители говорили резкие слова в адрес Латвии, однако начальник таможенного пункта Патарниеки подчеркнул, что происходящее, - это следствие агрессии со стороны России и ее союзника Беларуси.
"Причин длинной очереди несколько. Во-первых, в конце года обычно наблюдается рост автомобильного движения, но такая ситуация никогда не была нормой. Во-вторых, многие пункты пропуска в Европе закрыты, в том числе один в Латвии [Силене]. В-третьих, санкции, которые создают для нас дополнительный объем работы - мы должны проверить, не перевозится ли санкционный груз", - отметил таможенник.
На пограничном пункте идет более тщательный и длительный процесс проверки, чтобы убедиться, что не перевозится санкционный груз .
"Одновременно проверяется 4-5 автомобилей "на выезд" и 4-6 автомобилей на "въезд" в ЕС. В среднем мы проверяем 100 автомобилей в день. Поставить в смену еще 20 человек, чтобы ускорить процесс, невозможно, так как инфраструктура поста рассчитана на определенное количество автомобилей, поэтому рабочая сила не будет иметь решающего значения", - рассказал представитель погранохраны.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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