В четверг будет облачно, ожидается небольшой снег

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха в середине дня составит -3...-7 градусов, местами на Курземском побережье столбики термометров поднимутся до -1 градуса.

В Риге ожидается преимущественно пасмурный день, без осадков. При умеренном юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до -4 градусов.

Галерея: Зима в Риге

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