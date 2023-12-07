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В четверг будет облачно, ожидается небольшой снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 7 декабря, в Латвии сохранится преимущественно пасмурная погода, местами ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха в середине дня составит -3...-7 градусов, местами на Курземском побережье столбики термометров поднимутся до -1 градуса.

В Риге ожидается преимущественно пасмурный день, без осадков. При умеренном юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до -4 градусов.

Галерея: Зима в Риге

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