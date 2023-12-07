Стрельба в брянской школе: есть погибшие и раненые

Telegram-каналы Baza, Shot и Mash утверждают, что 14-летнюю девочку школьница подвергалась травле. Она устроила стрельбу во время уроки биологии, целясь в мальчиков.

"Мы просто сидели на английском и услышали выстрелы. Встаем — сразу слышим второй, третий выстрел. У нас паника, мы начинаем закрывать окна, ставить парты друг на друга. Из учителей никто не отвечает ничего. Оказалось девочка из 8 класса пришла с оружием и начала стрелять", - передает Telegram-каналы Baza слова одного из учеников.