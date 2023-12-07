Стрельба в брянской школе: есть погибшие и раненые

В четверг, 7 декабря, в одной из школ Брянска (Россия) была открыта стрельба, в результате два человека погибли, пятеро получили ранения, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на администрацию города.
Сообщается, что стрельбу утроила ученица восьмого класса. По предварительным данным, она была вооружена дробовиком, принадлежащим отцу.
Стрелявшая восьмиклассница покончила с собой. Об этом сообщили в полиции.
Telegram-каналы Baza, Shot и Mash утверждают, что 14-летнюю девочку школьница подвергалась травле. Она устроила стрельбу во время уроки биологии, целясь в мальчиков.
"Мы просто сидели на английском и услышали выстрелы. Встаем — сразу слышим второй, третий выстрел. У нас паника, мы начинаем закрывать окна, ставить парты друг на друга. Из учителей никто не отвечает ничего. Оказалось девочка из 8 класса пришла с оружием и начала стрелять", - передает Telegram-каналы Baza слова одного из учеников.
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