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Россия усиливает атаки на украинские энергетические объекты

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Обстрел Украины
Обстрел Украины Фото: Reuters / Scanpix

Все более интенсивные атаки России на украинские энергетические объекты ухудшают гуманитарную ситуацию в Украине, где уже выпал глубокий снег и наступили морозы, предупредил в среду, 6 ноября, помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча.

Енча сообщил Совету Безопасности ООН, что Россия в последнее время усилила обстрелы населенных пунктов, включая Киев.

"Все нападения на гражданское население и инфраструктуру должны быть немедленно прекращены. Они запрещены международными нормами в области прав человека и просто неприемлемы", - подчеркнул Енча.

Он также указал на риски, которые угрожают всем четырем украинским АЭС.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Запорожская атомная электростанция (АЭС), крупнейшая в Европе, в субботу, 2 декабря, потеряла связь с обеими внешними линиями электропередачи и была вынуждена полагаться на дизельные генераторы для охлаждения реактора и других важных функций. Это восьмой раз с начала войны Запорожская АЭС потеряла связь с внешними линиями электропередачи.

С другой стороны, сотрудники МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС на западе Украины сообщили, что 29 ноября услышали рядом с ней несколько взрывов.

Директор отдела координации Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ) Рамеш Раджасингхам заявил Совету Безопасности, что "число погибших и раненых, а также уровень разрушений критически важной гражданской инфраструктуры ошеломляют".

"Многие люди остались без доступа к теплу, электричеству и воде, особенно на востоке и юге", - сказал Раджасингхам, добавив, что наибольшему риску подвергаются пожилые люди и инвалиды.

Раджасингхам заявил, что в Украине "миллионы детей, женщин и мужчин теперь переживают очередную тяжелую зиму, учитывая участившиеся нападения на больницы, системы электропередачи, газо- и водоснабжения".

Заместитель посла США Роберт Вуд напомнил Совету Безопасности, что прошлой зимой "Россия стремилась разрушить энергетическую инфраструктуру Украины и лишить людей тепла и электричества в самое холодное время года".

США ожидают, что Россия попытается сделать это снова этой зимой. Он отметил, что Россия уже нанесла авиаудары, "которые, по-видимому, нацелены на системы обороны, предназначенные для защиты энергетической инфраструктуры".

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