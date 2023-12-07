Россия усиливает атаки на украинские энергетические объекты

Енча сообщил Совету Безопасности ООН, что Россия в последнее время усилила обстрелы населенных пунктов, включая Киев.

"Все нападения на гражданское население и инфраструктуру должны быть немедленно прекращены. Они запрещены международными нормами в области прав человека и просто неприемлемы", - подчеркнул Енча.

Он также указал на риски, которые угрожают всем четырем украинским АЭС.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Запорожская атомная электростанция (АЭС), крупнейшая в Европе, в субботу, 2 декабря, потеряла связь с обеими внешними линиями электропередачи и была вынуждена полагаться на дизельные генераторы для охлаждения реактора и других важных функций. Это восьмой раз с начала войны Запорожская АЭС потеряла связь с внешними линиями электропередачи.

С другой стороны, сотрудники МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС на западе Украины сообщили, что 29 ноября услышали рядом с ней несколько взрывов.