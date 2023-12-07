Майор ЦАХАЛ: "Мама солдата может позвонить командиру и спросить, почему сын недоедает"

Мы не пытаемся переубедить весь мир, но нам важно, чтобы у человека в другой стране хотя бы была возможность нашу позицию выслушать. Да, у ВВС есть определенная точка зрения. Но мы надеемся, что человек, который смотрит или слушает ВВС, сможет отделить мнение журналиста, и, по крайней мере, послушать и другу другую сторону тоже. Возможно, он сделает свои выводы.

Одна из причин, почему мы ведем соцсети. Если человек достаточно заинтересован в том, чтобы разобраться, то пусть у него будет возможность взять именно ту информацию, которую даем мы, пусть он сам сравнивает и анализирует.

Пресс-центр Армии обороны Израиля. Ноябрь 2023 г. Фото: Anastasiya Tido

- Я бы хотела спросить о другой войне. Я много слушаю комментариев, которые дают украинские военные. В ВСУ довольно регулярно случаются скандалы из-за того, что кто-то из боевых офицеров с фронта сообщает о проблемах, которые официально обнародовать не собирались. Каждый раз встает вопрос, а надо ли вообще давать возможность этим офицерам высказываться? И всегда ссылаются на пример Израиля, где без разрешения командования никто на месте ничего не комментирует журналистам. Почему в ЦАХАЛ пришли к такой модели коммуникаций?