Фото ⟩ Советы дизайнера по украшению рождественской елки

"Искусственные рождественские елки подойдут тем, кто не хочет убирать опавшие иголки, - добавляет дизайнер. - Они бывают разных размеров и форм: высота варьируется от 6 см до 210 см, а также они различаются по ширине. Маленькая елка безопаснее высокой, если дома есть домашние животные и маленькие дети. Выбирайте искусственную елку в зависимости от того, где вы собираетесь ее потом хранить. Некоторые большие елки можно разобрать на несколько частей, что сэкономит место при хранении".

В небольших домах, где мало места для елки, можно использовать альтернативные решения, например, маленькие елочки из дерева и металла, которые тоже можно украсить, декоративные бумажные елки или даже светодиодную настольную лампу в виде елки. "Вы даже можете сделать елку из вещей, которые есть у вас дома - книг, украшений или светодиодной гирлянды, прикрепив ее к стене в форме елки", - добавляет Римкус.

Выберите один основной цвет и форму украшений

Фото: Пресс-фото

В этом году три основных тренда в рождественском декоре - много красного в сочетании с нейтральными оттенками, деревенский стиль с современным уклоном и красота, вдохновленная природой. Эти тенденции можно привнести в дом с помощью различных акцентов на елке и в других местах.