Фото ⟩ Советы дизайнера по украшению рождественской елки

Почти половина жителей Латвии начинает подготовку к Рождеству с украшения дома и рождественской елки, которую они считают самым важным атрибутом праздника, свидетельствуют результаты опроса*.
Однако выбрать подходящую елку и украсить ее со вкусом иногда бывает непросто. Дизайнер интерьера IKEA дает несколько подходящих для каждого дома советов, как сделать проще процесс рождественского оформления дома и украшения елки.
"Ничто так не символизирует рождественские праздники, как елка. Результаты рождественского опроса IKEA показали, что для 57% жителей Латвии елка - самый важный элемент Рождества дома. На втором месте - рождественские декоры и аксессуары меньшего размера, а третий по значимости элемент - гирлянды и свечи", - рассказывает дизайнер интерьеров IKEA Дариюс Римкус.
Галерея: Украшение рождественской елки
Оцените пространство, которое у вас есть для рождественской елки
Выбирая рождественскую елку для своего дома, в первую очередь подумайте, сколько места вы можете выделить для нее и будет ли она стоять в помещении или на улице. "Если вы выбираете елку для помещения, то прежде всего оцените, сколько у вас дома есть места для елки и насколько высоки потолки. Затем решите, хотите ли вы поставить настоящую елку или искусственную", - говорит Римкус.
"Искусственные рождественские елки подойдут тем, кто не хочет убирать опавшие иголки, - добавляет дизайнер. - Они бывают разных размеров и форм: высота варьируется от 6 см до 210 см, а также они различаются по ширине. Маленькая елка безопаснее высокой, если дома есть домашние животные и маленькие дети. Выбирайте искусственную елку в зависимости от того, где вы собираетесь ее потом хранить. Некоторые большие елки можно разобрать на несколько частей, что сэкономит место при хранении".
В небольших домах, где мало места для елки, можно использовать альтернативные решения, например, маленькие елочки из дерева и металла, которые тоже можно украсить, декоративные бумажные елки или даже светодиодную настольную лампу в виде елки. "Вы даже можете сделать елку из вещей, которые есть у вас дома - книг, украшений или светодиодной гирлянды, прикрепив ее к стене в форме елки", - добавляет Римкус.
Выберите один основной цвет и форму украшений
В этом году три основных тренда в рождественском декоре - много красного в сочетании с нейтральными оттенками, деревенский стиль с современным уклоном и красота, вдохновленная природой. Эти тенденции можно привнести в дом с помощью различных акцентов на елке и в других местах.
"“Самая распространенная ошибка - вывешивать на елку украшения всех цветов и форм, которые у вас есть. Лучше всего выбрать один основной цвет и форму елочных украшений. Например, в этом году основным может быть красный цвет, который можно дополнить еще двумя оттенками или формами. Так декор елочки будет стильным и последовательным", - отмечает дизайнер интерьеров IKEA.
"Украшая елку шариками, поместите маленькие игрушки выше, а большие - ниже. Если вы хотите добавить гирлянду из светодиодных лампочек, начните с верхушки, оберните гирлянду вокруг дерева и аккуратно закрепите блок с батарейками у основания. Также обратите внимание на стиль вашего дома - аскетичный скандинавский интерьер требует меньше декора, в то время как классический может быть украшен более богато", - говорит дизайнер. Он также предлагает добавить на елку несколько искусственных цветов, чтобы сделать ее более игривой.
Те, кто предпочитает естественный вид елки, могут выбрать елочные украшения из соломинок, текстиля и бумаги. "Для елки в таком стиле прекрасно подойдет домашнее имбирное печенье и другие украшения. Всегда хорошо дополнить длинные ветви елки ностальгическими украшениями, которые передаются из поколения в поколение", - добавляет Римкус.
Он также советует использовать не настоящие, а светодиодные свечи, так как они более безопасны, особенно если дома есть дети и домашние животные. Дизайнер интерьера напоминает о необходимости проверить провода гирлянд, прежде чем вешать их на елку. Более безопасны гирлянды с таймерами, которые выключают свет через некоторое время.
*Онлайн-опрос о Рождестве был проведен исследовательской компанией Norstat в сентябре 2023 года по заказу IKEA. В нем приняли участие более 500 жителей Латвии.
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