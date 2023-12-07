Элина Малыгина рассказала, почему сохранила фамилию покойного мужа

Художница Элина Малыгина в шоу "Знаменитости. Без фильтра" рассказала, почему сохранила эту фамилию.
Как известно, этим летом Элина расторгла третий брак - с режиссером анимационных фильмов Рейнисом Калнаэллисом. И выйдя замуж, она все равно сохранила фамилию бывшего мужа - Малыгина. "Закон не обязывает менять фамилию", - говорит Элина.
Фамилию менять она не собирается и говорит, что ей комфортно быть Малыгиной: "Я не могу найти в себе силы сделать это".
Элина взяла эту фамилию, выйдя замуж за ныне покойного бизнесмена Валерия Малыгина. Ранее она была известна как Элина Дзелме.
Одно время Элина Малыгина была на слуху в публичном пространстве под другим именем - Хелена Ора. Оказывается, Хелена никуда не исчезла, это был псевдоним Элины в мире искусства.
Малыгина была замужем трижды. В браке с режиссером Дж. Дж. Джилинджером появилась на свет их дочь Ханна.
Позже она была замужем за бизнесменом Валерием Малыгиным, а в этом году вышла замуж в третий раз - за режиссера анимационных фильмов Рейниса Калнаэллиса, однако через несколько месяцев супруги решили разойтись.
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