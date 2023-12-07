Полиция ищет пропавшего 14-летнего подростка

В четверг, 7 декабря, Государственная полиция разыскивает пропавшего 14-летнего Адриана Шнепстса. Накануне он не ночевал дома в Риге, и его нынешнее местонахождение неизвестно. Молодой человек, вероятно, находится в Пардаугаве.
Приметы: рост 160-165 см, худощавый, с короткими волосами. Последний раз его видели в серо-черной куртке и черных спортивных штанах с белой надписью Adidas.
Особые приметы: на верхней стороне правой руки имеется шрам от швов.
Полиция просит осмотреть фотографию юноши и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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