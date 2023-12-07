Полиция ищет пропавшего 14-летнего подростка

В четверг, 7 декабря, Государственная полиция разыскивает пропавшего 14-летнего Адриана Шнепстса. Накануне он не ночевал дома в Риге, и его нынешнее местонахождение неизвестно. Молодой человек, вероятно, находится в Пардаугаве.