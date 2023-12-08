Недели без света, еды и сна: что пережили заложники ХАМАС

Яир Ротем - дядя 13-летней Хилы, которая тоже побывала в заложниках и была освобождена. Он добавляет, что похищенные провели 50 дней в темноте, без возможности принять душ и почти без еды. Некоторые спали на скамейках, другие - на матрасах на полу. Им велели днем переговариваться шепотом, а ночью молчать, сообщил Ротем израильским СМИ.

Врачи и психологи посоветовали семьям не давить на освобожденных вопросами или информацией. Все, что им сейчас нужно, - это снова почувствовать, что они сами контролируют свою жизнь, отмечает профессор Ашер Бен-Арье: "Самое главное - не решать за них. Вы должны спросить их, чего они хотят или не хотят делать, и позволить им снова контролировать свою жизнь, насколько это возможно".

Более 130 израильтян остаются в заложниках у ХАМАС

Для Яира Мозеса кошмарный сон еще не закончился. Разведенные родители мужчины жили в кибуце Нир-Оз, который подвергся нападению. Его отец все еще находится в руках у ХАМАС, и вот уже два месяца о нем нет никаких известий. По оценке Израиля, в секторе Газа сейчас остаются в заложниках в общей сложности 137 его граждан.

Международному Красному Кресту пока не был предоставлен доступ к заложникам в секторе Газа. "С каждым днем растет моя тревога за отца и за всех остальных, кто еще находится там", - признается Мозес. Он вырос в Нир-Озе и лично знаком со многими жителями кибуца: "Для меня это не просто список с именами, я знал их всех. Но и те, кого я не знаю, молодые люди с фестиваля в Реиме, военные - все они должны вернуться на родину".

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