"7 декабря 2023 года в 02:40 танкер AVENCA, IMO 9410002, совершал прямой рейс из Новороссийска. А куда? А вот - на военно-морскую базу Норфолк, главную базу ВМС США на восточном побережье страны. Это - главная военно-морская база ВМС США на восточном побережье страны, расположенная в юго-восточной части бухты Гемптон-Роудс на выходе из Чесапикского залива в Атлантического океана.", - сказано в сообщении.

По информации экспертов группы мониторинга, танкер покинул Новороссийск 13 ноября 2023 года. Судно принадлежит компании CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH Mattentwiete 1, 20457, зарегистрированной в Гамбурге, Германия.

В то же время наблюдательная группа отмечает, что и США, и Германия ввели эмбарго на экспорт российской нефти, которое начало действовать 5 февраля 2023 года. Военно-морская база Норфолк является основным местом базирования четырех ударных групп самолетов США и их кораблей.

Это крупнейшая военно-морская база в мире и крупнейшая база ВМС США с 75 военными кораблями, 14 причалами, а также 134 самолетами и 11 авиационными ангарами.

Позже глава "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко уточнил - возможно, согласно документам, в танкере мог находиться раствор КАС (аммиачная смесь) - минерального удобрения, не подпадающего под формальные санкции.

"Мы продолжаем работу по выяснению того, что это был за груз. Тем более, что порт Новороссийск никогда не специализировался на вывозе жидких минеральных удобрений танкерами (это была специализация портов Балтии). Новороссийск только планирует построить такой терминал.

Мы - в отличие от экспертов и журналистов западных стран - знаем, что для российской стороны фальсифицировать что-то в контрактах и ​​других сопроводительных документах на груз - это обычная практика. Особенно, если там что-то нечисто...", - добавил он.

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