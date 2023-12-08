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В пятницу будет пасмурно, ожидается небольшой снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Зимняя погода
Зимняя погода Фото: EPA/Scanpix

В пятницу, 8 декабря, на большей части Латвии пройдет небольшой снег, больше осадков будет в Курземе в первой половине дня и позже в восточных районах, прогнозируют синоптики.

Небо останется преимущественно облачным. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха в течение дня не изменится и составит в основном -4...-9 градусов.

В Риге ожидается облачная погода, к вечеру облачность уменьшится. Возможен небольшой снег. Юго-восточный ветер ослабнет. Температура воздуха поднимется до -5 градусов, а вечером станет на три градуса холоднее.

На погоду в Латвии влияет большой и сильный антициклон, находящийся в России.

Галерея: Зима в Риге

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