"Это был вопрос жизни и смерти". Вейонис о пережитых проблемах со здоровьем

В первый год своего президентства Вейонис перенес операцию на сердце. С тех пор прошло семь лет, но воспоминания до сих пор живы, и экс-главе государства до сих пор хочется сказать много слов благодарности врачам, медсестрам и донорам крови.

"Жизнь показала мне, что болезнь может настигнуть в любой момент. В моем случае это был вопрос жизни и смерти, и потребовалась серьезная операция, чтобы устранить проблему", - говорит Вейонис.

"Я с детства знал, что у меня такие-то проблемы с сердцем, но повода для беспокойства не было, потому что они не давали о себе знать. Однако болезнь сразу почувствовала мое слабое место и нанесла целенаправленный удар".

Вейонис сразу согласился на операцию: "Я всегда верил в латвийских врачей и высоко ценил их компетентность, поэтому был спокоен. Кроме того, я знал, насколько высококлассные специалисты работают в Латвийском кардиологическом центре".

Проблемы со здоровьем, которые экс-президент преодолел, заставили его переоценить жизненные ценности. В то время Раймонд Вейонис вернулся в Рижский замок после операции совершенно другим: "Такой, какой больше не прыгнет с обрыва головой вперед в неизвестные глубины. Поэтому "переродившийся" Вейонис, прежде чем что-то сделать, сначала оценивает ситуацию. Потому что теперь он знает, как хрупка жизнь, как важна семья и что даже в жизни есть правила и светофор, который может загореться в самый неожиданный момент".

Напомним, Вейонис занимал пост президента Латвии с лета 2015 года по лето 2019-го.

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