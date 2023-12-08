СМИ: санкции против России начинают действовать

В результате возможности России получить желаемые товары и доходы стали более узкими: нефть позволяет получать миллиарды долларов прибыли, но Китай и Индия соглашаются покупать российские ресурсы со значительными скидками. Газовая промышленность тоже не способна обеспечить тот же доход, который был до войны.

До войны Россия импортировала большую часть важнейших товаров, но параллельные рынки не в состоянии компенсировать прежние объемы. По мнению журналистов The Atlantic, последствия войны и санкций становятся все более ощутимыми. Растущие расходы России на войну вынудили Кремль значительно потратить Фонд национального благосостояния, направив 38 миллиардов долларов на военные нужды.

Для борьбы с инфляцией и укрепления рубля, который в начале этого года упал до рекордно низкого уровня, Центральный банк РФ (ЦБ) повысил процентные ставки до 15%, что еще больше снизило экономическую активность.

Кроме того, у рядовых граждан России очень скоро могут возникнуть серьезные проблемы с удовлетворением своих личных потребностей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пожаловалась на неспособность местных производителей удовлетворить потребительский спрос. Введенное впервые с конца 90-х годов регулирование цен привело к дефициту бензина и дизельного топлива, который особенно остро проявлялся в конце лета и начале осени.

Набиуллина также предупредила о большой нехватке рабочей силы. Триллионы рублей, вложенные в войну, не могут компенсировать нехватку рабочих рук, ведь сотни тысяч мужчин трудоспособного возраста либо мобилизованы на войну в Украине, где значительное их количество убито или искалечено, либо просто бежали из страны, не желая участвовать в войне.

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