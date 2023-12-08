Два человека погибли в результате пожара в садовом домике в Риге

Садовый домик сгорел на площади 50 квадратных метров.

Также в четверг вечером спасатели получили вызов на улицу Транспорта в Екабпилсе, где в результате неправильной работы системы отопления дым заполнил комнату в одноэтажном жилом доме. Один человек пострадал и был передан медикам.

За минувшие сутки в VUGD поступило 43 вызова - пять на пожары, 26 на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.

В Вишки в озере утонул человек

В четверг, 7 декабря, в озере в Вишкской волости Аугшдаугавского края был обнаружен труп мужчины. Погибший был найден примерно в 500 метрах от берега и передан Государственной полиции.

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