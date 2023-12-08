Депутат обвинил Рижскую думу в коррупции. KNAB начал проверку

В 2022 году все компании повысили тарифы на свои услуги, обосновав это инфляцией. А в 2023 году дума утвердила новый тариф только для Eco Baltia Vide, отмечает депутат Валдис Гаварс.

"Конечно всегда, когда повышают цены, это кажется подозрительным. Иногда это обоснованно, а иногда нет. Если ссылаются на топливо, на рабочую силу, инфляцию, то это же у всех одинаковое. Еще один нюанс: как может быть что бензин для вывоза биоотходов дороже, чем для простых отходов? Где там разница? И там много таких нюансов. Есть кулуарные разговоры, которые нужно проверить", - рассказал депутат.