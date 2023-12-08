Депутат обвинил Рижскую думу в коррупции. KNAB начал проверку

Депутат Рижской думы Валдис Гаварс обвинил Рижскую думу в возможной коррупции, которая связана с вывозом мусора. По его мнению дума проявила большую доброжелательность к компании Eco Baltia Vide. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Портал Rus.LSM сообщает, что в Риге работают три компании по вывозу и утилизации отходов - Eco Baltia Vide, Clean R и Lautus Vide.
В 2022 году все компании повысили тарифы на свои услуги, обосновав это инфляцией. А в 2023 году дума утвердила новый тариф только для Eco Baltia Vide, отмечает депутат Валдис Гаварс.
"Конечно всегда, когда повышают цены, это кажется подозрительным. Иногда это обоснованно, а иногда нет. Если ссылаются на топливо, на рабочую силу, инфляцию, то это же у всех одинаковое. Еще один нюанс: как может быть что бензин для вывоза биоотходов дороже, чем для простых отходов? Где там разница? И там много таких нюансов. Есть кулуарные разговоры, которые нужно проверить", - рассказал депутат.
Он написал заявление в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В Бюро по борьбе с коррупцией подтвердили, что начата проверка.
На самом предприятии Eco Baltia Vide отвергли подозрения депутата и сказали, что они не были единственными, кто поднял тарифы в 2023 году.
Портал Rus.LSM пишет, что 18 октября Рижская дума утвердила более высокие тарифы для Clean R. Причем за повышение тарифов голосовал сам депутат Валдис Гаварс.
Также в компании Eco Baltia Vide рассказали, на основании чего меняются расценки компании.
"Раз в год мы можем поднимать цены, если была инфляция. Инфляцию мы доказываем - это не мы придумываем, мы берем данные Центрального статистического управления, которые показывают, была ли инфляция на топливо, на зарплаты. Это две составляющих, с которыми мы можем идти. Если разница была выше 10% по сравнению с прошлым периодом, тогда мы можем идти в Рижскую думу как к заказчику и запрашивать изменения тарифов", - объяснил председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.
На предприятии Eco Baltia Vide также рассматривают возможность обратиться в суд.
В Рижской думе также отрицают обвинения. Так, член правления "Прогрессивных" и депутат Рижской думы Мартиньш Коссович сказал, что это "шизофренический бред".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!