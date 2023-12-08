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Видео ⟩ Агрессивный водитель BMW нарушает правила и показывает неприличный жест

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Sadursme" video.

В своем канале в социальных сетях Sadursme опубликовало видео, на котором видно, как агрессивно себя ведет водитель джипа BMW на дороге.

События, показанные на видео, происходили в Риге, на улице Краста. Согласно правилам дорожного движения в том месте приоритет имеют те, кто едет с улицы Краста на Островной мост.

Поэтому те, кто выезжает с Островного моста на улицу Краста, должны уступить дорогу. Правда, водитель BMW наплевал на правила. Более того, водитель не только выделился, затормозив перед другими водителями, но и показал автору видео неприличный жест.

Водитель BMW несколько раз нарушил правила; во-первых, не уступив дорогу, во-вторых - несколько раз резко затормозив перед автором видео.

Такое поведение, конечно, наказуемо, поэтому с данным видеоматериалом следует обратиться в полицию.

На дороге нет места агрессии!

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