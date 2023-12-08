К вечеру второго дня рассмотрены три четверти предложений к бюджету следующего года

Во второй день процесса принятия бюджета Сейм рассмотрел 265 из 356, или три четверти поданных к законопроекту о бюджете предложений, но до принятия окончательного решения дело не дошло - рассмотрение отложено до субботы.
Во второй день дебатов по поводу бюджета преобладающими были призывы оппозиции выделить больше денег на сферы внутренних дел, образования и сообщения. В первой половине дня депутаты еще дебатировали достаточно активно, но к вечеру их активность заметно стихла, до финала дойти не удалось, и в 21:00 спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) объявила перерыв до утра субботы.
В общей сложности за два дня вместе с перерывами на дебаты ушло 24 часа.
Депутаты от оппозиции сегодня во время парламентских дебатов призвали коалицию и правительство приблизить поддержку сотрудников внутренних дел к уровню поддержки военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС), в том числе увеличить зарплату полицейским и пограничникам. Эти предложения были отклонены.
Представители коалиции в ответ указали на выделенные в 2024 году дополнительные 70 млн евро и пообещали, что более значительный прирост бюджета на внутренние дела будет подготовлен на 2025 год.
Поддержку получили лишь несколько предложений по дополнению проекта бюджета. Официально в качестве предложения бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии, а по сути - оппозиции - было поддержано выделение 20 000 евро людям с нарушениями слуха. Кроме того, сегодня Сейм поддержал предложение председателя парламента Миерини о сокращении расходов Сейма на 150 000 евро в 2024 году.
Сейм не поддержал призыв депутатов оппозиционных партий вернуть пропорцию распределения поступлений подоходного налога с населения между государственными и муниципальными бюджетами, измененную 13-м Сеймом.
В начале ноября правительство поддержало проект госбюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы, в котором доходы государственного консолидированного бюджета в следующем году запланированы в размере 14,486 млрд евро, а расходы - в размере 16,212 млрд евро.
В бюджете общего правительства, которое охватывает всю структуру государственного и местного управления, а также учреждения социального обеспечения, в следующем году планируются поступления в размере 17,8 млрд евро и расходы в размере 19,1 млрд евро. Таким образом, дефицит бюджета общего правительства в 2024 году запланирован на уровне 1,3 млрд евро, или 2,8% валового внутреннего продукта (ВВП).
Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3% ВВП, а в 2026 году - 0,9% ВВП.
Государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.
Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.
По сравнению с бюджетом на 2023 год доходы государственного бюджета на 2024 год увеличатся на 1,763 млрд евро, а расходы - на 1,538 млрд евро.
В основной бюджет планируется собрать 10,016 млрд евро доходов, а расходы запланированы в размере 12,148 млрд евро. В специальном бюджете запланированы доходы в размере 4,761 млрд евро и расходы в размере 4,356 млрд евро.
На заседании правительства в начале ноября министр финансов Арвил Ашераденс сообщил, что бюджет 2024 года содержит минимальные изменения в налоговой политике и не предусматривает значительного увеличения налоговой нагрузки на население.
Кроме того, при формировании бюджета учтен принцип соблюдения долгосрочной фискальной дисциплины: в последующие годы структурный дефицит бюджета планируется в размере 0,5% ВВП, а отступления предусмотрены исключительно для инвестиций в оборону и внутреннюю безопасность, а также для сокращения последствий кризисов.
Ашераденс подчеркнул, что в этом бюджете предусмотрено продвижение к увеличению финансирования обороны до объема 3% ВВП в 2027 году и до 2,5% ВВП на укрепление внутренней безопасности в 2026 году.
Министр финансов также отметил, что важным дополнением к госбюджету 2024 года станет доступное в следующем году финансирование фондов Европейского союза (ЕС) в размере 1,659 млрд евро.
Скорректированные законопроектом о бюджете максимально допустимые расходы госбюджета в 2024 году установлены в размере 13,578 млрд евро, в 2025 году - 13,725 млрд евро и в 2026 году - 14,116 млрд евро.
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