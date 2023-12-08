К вечеру второго дня рассмотрены три четверти предложений к бюджету следующего года

Сейм не поддержал призыв депутатов оппозиционных партий вернуть пропорцию распределения поступлений подоходного налога с населения между государственными и муниципальными бюджетами, измененную 13-м Сеймом.

В начале ноября правительство поддержало проект госбюджета на 2024 год и бюджетные рамки на 2024, 2025 и 2026 годы, в котором доходы государственного консолидированного бюджета в следующем году запланированы в размере 14,486 млрд евро, а расходы - в размере 16,212 млрд евро.

В бюджете общего правительства, которое охватывает всю структуру государственного и местного управления, а также учреждения социального обеспечения, в следующем году планируются поступления в размере 17,8 млрд евро и расходы в размере 19,1 млрд евро. Таким образом, дефицит бюджета общего правительства в 2024 году запланирован на уровне 1,3 млрд евро, или 2,8% валового внутреннего продукта (ВВП).

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3% ВВП, а в 2026 году - 0,9% ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.

По сравнению с бюджетом на 2023 год доходы государственного бюджета на 2024 год увеличатся на 1,763 млрд евро, а расходы - на 1,538 млрд евро.

В основной бюджет планируется собрать 10,016 млрд евро доходов, а расходы запланированы в размере 12,148 млрд евро. В специальном бюджете запланированы доходы в размере 4,761 млрд евро и расходы в размере 4,356 млрд евро.