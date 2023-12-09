Убийство Самюэля Пати: суд Франции признал шестерых подростков соучастниками

Подростки были приговорены к срокам тюремного заключения от 14 месяцев до двух лет, но все приговоры были условными или смягчены, и ни один из обвиняемых не будет отбывать тюремное заключение, следует из постановления суда по делам несовершеннолетних, которое было зачитано публично после закрытого судебного процесса.

Самюэль Пати, 47-летний учитель истории и географии, использовал на уроке сатирический журнал Charlie Hebdo, в котором были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, чтобы обсудить со студентами законы о свободе слова во Франции.

Родившийся в Москве чеченский иммигрант Абдулла Анзоров 16 октября 2020 года убил Пати возле средней школы в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, где тот работал, нанеся ему ножевое ранение, а затем обезглавив.

Полиция застрелила убийцу сразу после совершения преступления, и позже он скончался от полученных травм.

Подростков, осужденных судом по делам несовершеннолетних за убийство Пати, обвинили в том, что они следили за школьной территорией и за деньги помогли убийце опознать учителя.