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Убийство Самюэля Пати: суд Франции признал шестерых подростков соучастниками

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Убийство Самюэля Пати: суд Франции признал шестерых подростков соучастниками
Убийство Самюэля Пати: суд Франции признал шестерых подростков соучастниками Фото: EPA/Scanpix

В пятницу, 8 декабря, суд во Франции признал шестерых подростков виновными в участии в убийстве учителя, которого в 2020 году в окрестностях Парижа обезглавил радикальный исламист.

Подростки были приговорены к срокам тюремного заключения от 14 месяцев до двух лет, но все приговоры были условными или смягчены, и ни один из обвиняемых не будет отбывать тюремное заключение, следует из постановления суда по делам несовершеннолетних, которое было зачитано публично после закрытого судебного процесса.

Самюэль Пати, 47-летний учитель истории и географии, использовал на уроке сатирический журнал Charlie Hebdo, в котором были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, чтобы обсудить со студентами законы о свободе слова во Франции.

Родившийся в Москве чеченский иммигрант Абдулла Анзоров 16 октября 2020 года убил Пати возле средней школы в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин, где тот работал, нанеся ему ножевое ранение, а затем обезглавив.

Полиция застрелила убийцу сразу после совершения преступления, и позже он скончался от полученных травм.

Подростков, осужденных судом по делам несовершеннолетних за убийство Пати, обвинили в том, что они следили за школьной территорией и за деньги помогли убийце опознать учителя.

Адвокаты, представляющие друзей и семью Пати, раскритиковали приговоры подросткам как слишком мягкие, "неуместные" и посылающие "плохой сигнал".

Пятеро из этих подростков, которым на момент убийства было 14 или 15 лет, предстали перед судом за преступный сговор с целью совершения насилия. Четверо были приговорены к условному тюремному заключению на срок от 14 до 18 месяцев. Пятый был заключен в тюрьму на два года с отсрочкой на 18 месяцев и приговорен к ношению электронного браслета в течение оставшихся шести месяцев.

Шестым подростком стала девочка, которой на момент убийства было 13 лет. Ее обвинили в ложном утверждении о том, что Пати просил школьников-мусульман выйти из класса, прежде чем показать карикатуры. Ее приговорили к 18 месяцам условного тюремного заключения.

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