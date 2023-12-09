Видео ⟩ Под Адажи молодые люди помогли задержать пьяного водителя, повредившего их авто

Под Адажи пьяный водитель вызвал гнев группы молодых людей, повредив их автомобиль и попытавшись скрыться с места происшествия. Владелец поврежденного автомобиля начал погоню за пьяным водителем Toyota до тех пор, пока тот не заехал в тупик, и вызвал полицию, сообщает передача Degpunktā на TV3.
Молодые люди заметили, что автомобиль Toyota подозрительно передвигался по дороге. Через некоторое время произошло столкновение, а водитель попытался скрыться. Однако побег у мужчины не удался.
Изначально при появлении полиции, мужчина отказался открывать дверь автомобиля и выходить, но в и итоге оказался в машине муниципальной полиции.
"Никто из нас не водил эту машину. Если возникнут более серьезные проблемы, я позвоню юристам и людям, которые расследуют это дело. Я не обычный человек!" - заявил пьяный водитель.
Глава муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис утверждает, что в машине находились два человека в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень концентрации алкоголя в крови водителя составила 1,27 промилле. По сообщению Государственной полиции, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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