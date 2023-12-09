Сб, 9.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Под Адажи молодые люди помогли задержать пьяного водителя, повредившего их авто

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Под Адажи молодые люди помогли задержать пьяного водителя, повредившего их авто
Под Адажи молодые люди помогли задержать пьяного водителя, повредившего их авто Фото: Ekrānuzņēmums no video

Под Адажи пьяный водитель вызвал гнев группы молодых людей, повредив их автомобиль и попытавшись скрыться с места происшествия. Владелец поврежденного автомобиля начал погоню за пьяным водителем Toyota до тех пор, пока тот не заехал в тупик, и вызвал полицию, сообщает передача Degpunktā на TV3.

Молодые люди заметили, что автомобиль Toyota подозрительно передвигался по дороге. Через некоторое время произошло столкновение, а водитель попытался скрыться. Однако побег у мужчины не удался.

Изначально при появлении полиции, мужчина отказался открывать дверь автомобиля и выходить, но в и итоге оказался в машине муниципальной полиции.

"Никто из нас не водил эту машину. Если возникнут более серьезные проблемы, я позвоню юристам и людям, которые расследуют это дело. Я не обычный человек!" - заявил пьяный водитель.

Глава муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис утверждает, что в машине находились два человека в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень концентрации алкоголя в крови водителя составила 1,27 промилле. По сообщению Государственной полиции, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх