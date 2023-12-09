Видео ⟩ Под Адажи молодые люди помогли задержать пьяного водителя, повредившего их авто

Молодые люди заметили, что автомобиль Toyota подозрительно передвигался по дороге. Через некоторое время произошло столкновение, а водитель попытался скрыться. Однако побег у мужчины не удался.

Изначально при появлении полиции, мужчина отказался открывать дверь автомобиля и выходить, но в и итоге оказался в машине муниципальной полиции.

"Никто из нас не водил эту машину. Если возникнут более серьезные проблемы, я позвоню юристам и людям, которые расследуют это дело. Я не обычный человек!" - заявил пьяный водитель.

Глава муниципальной полиции Адажского края Оскар Фелдманис утверждает, что в машине находились два человека в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень концентрации алкоголя в крови водителя составила 1,27 промилле. По сообщению Государственной полиции, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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