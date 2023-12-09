В латвийских школах в качестве первого иностранного языка в основном преподается английский, а в качестве второго - русский, но после начала войны России против Украины отношение к этому предмету становится все более негативным, поэтому звучат призывы преподавать в качестве второго иностранного языка какой-нибудь язык ЕС, например немецкий, французский или испанский.

Самый сложный вопрос - что делать с детьми, которые не хотят изучать русский язык как второй иностранный, но учебное заведение не может предложить другой язык.

По словам министра, необходимо принять решение о том, будет ли засчитываться диплом, если ученик не изучает русский язык, или же школа должна быть в состоянии предложить другой вариант изучения второго иностранного языка. Чакша надеется, что ясность в этом вопросе будет достигнута к концу года.

Вопрос об изучении второго языка широко обсуждается в обществе. Высказывались предложения о том, чтобы сделать второй иностранный язык факультативным или заменить его другими предметами.