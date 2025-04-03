Гражданам третьих стран разрешение на пребывание в пограничной зоне будут выдавать только с согласия VDD

В четверг, 3 апреля, Сейм принял поправки к законам "О государственной границе Латвийской Республики" и "Об иммиграции", постановив, что гражданам стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) и третьих стран разрешение на пребывание в пограничной зоне выдается только с согласия Службы государственной безопасности (VDD).
Поправки подготовила комиссия Сейма по национальной безопасности, которая пояснила, что закон о государственной границе устанавливает систему пограничной охраны, которая обеспечивает контролируемое пребывание на государственной границе, в приграничье и местах пересечения границы, а также защищает государственную границу и ее инфраструктуру. Система пограничной охраны включает также специальный пропускной режим для контроля пребывания лиц в пограничной зоне.
Лицам, достигшим возраста 15 лет, при нахождении в пограничной зоне необходим выданный Государственной пограничной охраной постоянный или временный пропуск. Постоянный пропуск выдается лицам с недвижимостью в пограничной зоне, а временный - на срок до одного года выдается лицам, желающим находиться в пограничной зоне. Работодатели могут требовать срочные пропуска для своих работников, если пребывание в пограничной зоне связано с трудовыми обязанностями.
Изменениями будет установлено, что гражданам стран-участниц СНГ и третьих стран эти пропуска будут выдаваться только с письменного разрешения VDD, которое будет дано, если пребывание необходимо для реализации основных прав и не констатируется угроза безопасности государству, говорится в аннотации к изменениям.
Страны СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан) тесно сотрудничают в сфере безопасности, экономики и культуры, и Россия использует это сотрудничество для получения информации из стран СНГ, поясняют авторы поправок.
Иностранцы, которым Латвия выдала документы на пребывание, проверены, однако, учитывая различное понимание рисков и толерантность в странах Евросоюза (ЕС) и Шенгена, граждане России и Беларуси имеют различные возможности получить эти документы и свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Например, Венгрия не применяет проверки безопасности для граждан этих стран. Таким образом, латвийские пограничники могут не иметь информации о нахождении этих лиц в Латвии, поясняется в аннотации к поправкам.
После вторжения России в Украину, которое поддерживает и Беларусь, в регионе возросли риски разведывательной и гибридной угрозы. Чтобы предотвратить въезд лиц, связанных со спецслужбами этих стран, с февраля 2022 года в Латвии усилен миграционный контроль.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!