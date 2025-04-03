Гражданам третьих стран разрешение на пребывание в пограничной зоне будут выдавать только с согласия VDD

Поправки подготовила комиссия Сейма по национальной безопасности, которая пояснила, что закон о государственной границе устанавливает систему пограничной охраны, которая обеспечивает контролируемое пребывание на государственной границе, в приграничье и местах пересечения границы, а также защищает государственную границу и ее инфраструктуру. Система пограничной охраны включает также специальный пропускной режим для контроля пребывания лиц в пограничной зоне.

Лицам, достигшим возраста 15 лет, при нахождении в пограничной зоне необходим выданный Государственной пограничной охраной постоянный или временный пропуск. Постоянный пропуск выдается лицам с недвижимостью в пограничной зоне, а временный - на срок до одного года выдается лицам, желающим находиться в пограничной зоне. Работодатели могут требовать срочные пропуска для своих работников, если пребывание в пограничной зоне связано с трудовыми обязанностями.