Национальный союз "Справедливость", выступающий за роспуск Сейма и запрет лицам одного пола регистрировать брак или партнерские отношения, сегодня провел шествие от площади Стрелков к памятнику Свободы. Целью акции было напомнить о "ценностях", которые организация защищает, и мобилизовать мыслящих подобным образом.
Фото, видео ⟩ Национальный союз "Справедливость" организует акцию "Вернуть свое самоуважение и страну!"
Национальный союз "Справедливость" заявляет, что в их руках находятся "два сильных механизма".
Во-первых, успешно начавшийся сбор подписей за роспуск действующего Сейма, чтобы "наказать и предупредить предателей избирателей и злоумышленников у власти".
Во-вторых, всенародное голосование, чтобы не дать вступить в силу законодательным изменениям, которые вводят институт партнерских отношений. По мнению "Справедливости", институт, является лишь "первым шагом к деградирующим попыткам общества установить браки гомосексуалистов", говорится в заявлении организации.
Несмотря на то, что пропаганда гомофобии очень характерна для авторитарных режимов, таких как соседняя Россия, вторгшаяся в Украину, Национальный союз "Справедливость" апеллирует к "семейным ценностям" и утверждает, что напрямую способствует освобождению "от русско-советского колониального наследия". В связи с этим поддерживать идеологию и "ценности", близкие путинскому режиму, призываются "национально настроенные" патриоты Латвии.
Фото: Акция "Вернуть свое самоуважение и страну!"
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