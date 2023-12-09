Фото, видео ⟩ Национальный союз "Справедливость" организует акцию "Вернуть свое самоуважение и страну!"

Национальный союз "Справедливость" заявляет, что в их руках находятся "два сильных механизма".

Во-первых, успешно начавшийся сбор подписей за роспуск действующего Сейма, чтобы "наказать и предупредить предателей избирателей и злоумышленников у власти".

Во-вторых, всенародное голосование, чтобы не дать вступить в силу законодательным изменениям, которые вводят институт партнерских отношений. По мнению "Справедливости", институт, является лишь "первым шагом к деградирующим попыткам общества установить браки гомосексуалистов", говорится в заявлении организации.

Несмотря на то, что пропаганда гомофобии очень характерна для авторитарных режимов, таких как соседняя Россия, вторгшаяся в Украину, Национальный союз "Справедливость" апеллирует к "семейным ценностям" и утверждает, что напрямую способствует освобождению "от русско-советского колониального наследия". В связи с этим поддерживать идеологию и "ценности", близкие путинскому режиму, призываются "национально настроенные" патриоты Латвии.

Фото: Акция "Вернуть свое самоуважение и страну!"

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