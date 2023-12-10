Видео ⟩ Семейные врачи грозятся в 2024 году бесплатно работать только четыре дня в неделю

Министр здравоохранения отметил, что цель - направить деньги на работы, которые в долгосрочной перспективе обеспечат улучшение первичного здравоохранения.

"Просчитав все недостатки, это ровно один рабочий день или чуть больше непокрытых платежей, поэтому мы могли бы этот один день работать за плату, чтобы эту недостачу уменьшить", - говорит глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре.

Денег не хватает на поддержание практики и наем помощников. Также нет возможности отпускать самих докторов на полноценный отдых или позволять кому-то из персонала болеть.

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